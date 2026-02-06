“Hiểu sâu - hành động đúng” đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống

Nhằm đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống, ngày 7/2, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Trước thềm Hội nghị, phóng viên TTXVN đã có cuộc phỏng vấn Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà về mục đích, yêu cầu của việc học tập, quán triệt Nghị quyết và chương trình hành động của Đảng ủy Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội.

- Thưa đồng chí, Đảng ủy Chính phủ đặt ra yêu cầu như thế nào đối với cấp ủy, các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng?

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà: Như chúng ta đã biết, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã thành công rất tốt đẹp, mang theo khát vọng, niềm tin, khí thế mới.

Ngay sau Đại hội, tổ chức đảng các cấp cần khẩn trương học tập, quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các nội dung văn kiện Đại hội; huy động mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đề ra.

Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng nhằm giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi, đột phá và những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIV của Đảng; nhận diện đầy đủ những cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức trong giai đoạn tới, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Qua việc nghiêm túc học tập, quán triệt Nghị quyết, còn nhằm cổ vũ, động viên toàn thể cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đề cao trách nhiệm nêu gương, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng sớm đi vào cuộc sống, đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước nhanh, bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Cần đổi mới mạnh mẽ tư duy từ “học tập, quán triệt” sang “hiểu sâu - hành động đúng - làm đến cùng” trong từng bước triển khai, biến tư tưởng thành hành động cách mạng cụ thể. Phát huy hiệu quả ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, bảo đảm kết nối thông suốt, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với phương thức lãnh đạo hiện đại của Đảng.

Phải gắn việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết với đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị; kịp thời uốn nắn những nhận thức lệch lạc trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; tăng cường đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

- Xin đồng chí cho biết, để Nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, các cấp ủy, tổ chức đảng sẽ phải làm gì?

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà: Sau đợt nghiên cứu, học tập, quán triệt, các cấp ủy, tổ chức đảng phải xây dựng Chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cho cả nhiệm kỳ phù hợp với điều kiện thực tiễn, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, bảo đảm các tiêu chí rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và rõ kết quả; cập nhật, bổ sung Chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết của từng tổ chức Đảng.

Cùng với đó, chỉ đạo chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp cập nhật, bổ sung kế hoạch thực hiện Nghị quyết của cấp mình, cụ thể hóa bằng các đề án, chương trình hành động cụ thể trong từng lĩnh vực.

Người đứng đầu các cấp trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình hành động, kế hoạch công tác có trọng tâm, trọng điểm, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình và phân công trách nhiệm cụ thể.

Với phương châm “nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, tầm nhìn; động lực bắt nguồn từ sự đổi mới, sáng tạo; sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân, doanh nghiệp,” “coi trọng thời gian, trí tuệ và sự quyết đoán đúng thời điểm”, Chương trình hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng phải bám sát mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Đặc biệt, trong Chương trình phải hướng đến mục tiêu tất cả vì nhân dân, lấy nhân dân làm trung tâm của sự phát triển, chăm lo cho nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Theo đó, cần phải phân công nhiệm vụ theo phương châm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả.

Các đảng ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai, bảo đảm thực chất, hiệu quả. Kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch đề ra là cơ sở quan trọng để đánh giá, xếp loại hằng năm và cả nhiệm kỳ đối với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

- Vâng, như đồng chí vừa nói thì phải đổi mới mạnh mẽ tư duy từ “học tập, quán triệt” sang “hiểu sâu - hành động đúng - làm đến cùng”. Vậy tư tưởng này sẽ được thể hiện như thế nào trong Chương trình hành động của Đảng bộ Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng?

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà: Trong diễn văn bế mạc Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh tinh thần và quyết tâm hành động, bắt tay ngay vào việc triển khai thực hiện Nghị quyết, bảo đảm hiệu quả thực chất, khắc phục bằng được tình trạng "tổ chức thực hiện là khâu yếu."

Tinh thần hành động cần được cụ thể hóa thành giải pháp cụ thể, thực hiện nghiêm túc trong toàn hệ thống: Mỗi cấp ủy, mỗi tổ chức đảng, mỗi đảng viên, mỗi cơ quan, đơn vị, trước hết là người đứng đầu phải chủ động chuyển từ "nhận thức đúng" thành "tổ chức triển khai có hiệu quả"; từ "quyết tâm cao" thành "kết quả rõ"; kết hợp "chỉ đạo, điều hành" với "kiểm tra, giám sát và chịu trách nhiệm."

Đảng ủy Chính phủ sẽ bám sát tinh thần xuyên suốt của nhiệm kỳ Đại hội XIV là: Tự chủ chiến lược, nắm chắc thời cơ, chung sức đồng lòng, vượt qua mọi thách thức, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển; biến ý chí thành hành động, biến quyết sách thành kết quả cụ thể; nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm hiệu quả, để xây dựng chương trình hành động, quyết tâm thực hiện bằng được các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và đột phá chiến lược, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Trong đó xác định: Phát triển kinh tế- xã hội, bảo vệ môi trường là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa, con người là nền tảng; tăng cường quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập là trọng yếu, thường xuyên. Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia là động lực trung tâm của phát triển.

Trong giai đoạn 2026-2030, Đảng bộ Chính phủ bám sát 12 nhóm nhiệm vụ chủ yếu, 2 nhóm nội dung về các nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược đã được nêu trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV.

Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng chính quyền liêm chính phục vụ nhân dân; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường lãnh đạo công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, năm đầu của nhiệm kỳ, chúng ta phải bắt tay ngay vào thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau:

Thứ nhất, hoàn thiện nhanh thể chế phát triển, giải phóng sức sản xuất, huy động mọi nguồn lực và tạo động lực mới cho phát triển. Đồng thời tiếp tục cải cách mạnh mẽ, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính theo hướng công khai, minh bạch, giảm chi phí tuân thủ pháp luật, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm.

Phấn đấu đến năm 2030, nâng cao xếp hạng môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam thuộc nhóm 3 quốc gia hàng đầu của ASEAN và nhóm 30 quốc gia hàng đầu thế giới.

Thứ hai, xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính.

Với nhiệm vụ này, Chính phủ tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô và tăng cường huy động nguồn lực cho phát triển, lấy khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính; phát triển mạnh kinh tế nhà nước và kinh tế tư nhân… phấn đấu thực hiện cho được mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân đạt trên 10%/năm, GDP bình quân đầu người giai đoạn 2026-2030 đạt 8.500 USD...

Thứ ba, đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đưa tỷ trọng kinh tế số trong GDP cả giai đoạn lên 30%, đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng đạt trên 55%.

Thứ tư, xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, ngang tầm khu vực và thế giới, tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao mà nhiệm vụ trọng tâm là hiện đại hóa giáo dục; phổ cập giáo dục mầm non, nâng cao năng lực ngoại ngữ; phát triển nhân lực số…

Thứ năm, phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại, trong đó chú trọng đầu tư các tuyến giao thông chiến lược, cảng biển, sân bay, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; phát triển năng lượng, hạ tầng số và dữ liệu quốc gia; tăng cường liên kết vùng, phát triển kinh tế biển, đô thị và nông thôn mới.

Bên cạnh đó là phát triển văn hóa, xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; tập trung nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe của nhân dân. Quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên; tăng cường bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân; nâng cao năng lực quản trị xã hội; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Việc tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và các chỉ tiêu, nhiệm vụ, đề án quan trọng trong Chương trình hành động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào thực tiễn đời sống.

Kinh nghiệm cho thấy, khi chủ trương, chính sách đúng và được tổ chức thực hiện với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, phương pháp bài bản, khoa học sẽ tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ, đưa đất nước vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Với tinh thần đoàn kết thống nhất, hành động quyết liệt, đổi mới sâu rộng và quyết tâm chính trị cao nhất, tôi tin rằng chúng ta nhất định sẽ hiện thực hóa hai mục tiêu chiến lược 100 năm, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

- Trân trọng cảm ơn đồng chí./.

