Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Đại hội XIV đã đề ra những định hướng, mục tiêu chiến lược quan trọng cho giai đoạn sắp tới, đặc biệt là quyết tâm thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm.

vna-potal-quyet-tam-thuc-hien-thang-loi-nghi-quyet-dai-hoi-xiv-8569282.jpg

Trong bài viết “Vững bước dưới cờ Đảng” tháng 2/2026, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Đại hội XIV của Đảng đã đề ra những định hướng, mục tiêu chiến lược quan trọng cho giai đoạn sắp tới, đặc biệt là quyết tâm thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm.

Trách nhiệm lịch sử đặt lên vai toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta là phải hiện thực hóa những mục tiêu, khát vọng đó thành hiện thực sinh động. Mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên - nhất là người đứng đầu - cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong triển khai Nghị quyết Đại hội XIV, chủ động sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Toàn Đảng phải tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng một cách quyết liệt, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương; nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu; củng cố mối quan hệ máu thịt với Nhân dân, dựa vào Nhân dân để kiểm soát quyền lực và chỉnh đốn đội ngũ./.

