Chính trị

Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa VIII

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa VIII là ngày 19/4/1987; tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là 98,75%; tổng số đại biểu được bầu là 496 đại biểu.

