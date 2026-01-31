Đợt phim đặc biệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV

Lễ Khai mạc Đợt phim sẽ được tổ chức trọng thể vào lúc 19h00 ngày 03/02 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia. Bộ phim truyện “Thanh âm vượt đại dương” được lựa chọn chiếu khai mạc.

Thực hiện Quyết định số 198/QĐ-BVHTTDL ngày 29/01/2026 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị sản xuất phim tổ chức Đợt phim chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Bính Ngọ 2026 trên phạm vi toàn quốc. Đặc biệt, vé mời 0 đồng được phát cho khán giả từ 8h30 ngày 31/01/2026./.