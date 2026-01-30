"Thời khắc lịch sử trong quan hệ song phương Việt Nam-EU"

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, việc Việt Nam là nước ASEAN đầu tiên có quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với EU, khuôn khổ hợp tác song phương cao nhất, là thời khắc lịch sử của quan hệ song phương.

Ngày 29/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, tiếp Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh việc Chủ tịch Hội đồng châu Âu thăm chính thức Việt Nam ngay sau khi Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra thành công tốt đẹp và việc Việt Nam-EU nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện nhân dịp này mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, phản ánh mối quan hệ sâu sắc và tầm nhìn chiến lược của quan hệ Việt Nam-EU trong giai đoạn phát triển mới.

Chúc mừng thành công của Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa cũng thay mặt EU nhiệt liệt chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu lại giữ trọng trách lãnh đạo cao nhất, tiếp tục dẫn dắt công cuộc cải cách của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu nhấn mạnh những thành tựu Việt Nam đạt được không chỉ nâng cao vị thế của Việt Nam mà còn tác động tích cực đến khu vực.

Việc hai bên nâng cấp quan hệ khẳng định mong muốn của EU tăng cường hợp tác với Việt Nam trong thúc đẩy thương mại tự do, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, chuyển đổi xanh, kinh tế biển, hạ tầng giao thông, an ninh quốc phòng, tự do hàng hải, ứng phó với các thách thức toàn cầu, vì hòa bình, hợp tác tại mỗi khu vực và trên thế giới.

Đánh giá cao việc Việt Nam là nước ASEAN đầu tiên có quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với EU, khuôn khổ hợp tác song phương cao nhất, Tổng Bí thư khẳng định đây là thời khắc lịch sử trong quan hệ song phương, phản ánh sự tin cậy chính trị và quyết tâm rất cao của hai bên.

Tổng Bí thư nhấn mạnh trong giai đoạn phát triển mới với nhiều thách thức và vận hội đan xen, Việt Nam và EU cần tăng cường trao đổi, đối thoại nhằm củng cố hơn nữa tin cậy chính trị, triển khai cụ thể các định hướng của khuôn khổ quan hệ mới được xác lập để đưa quan hệ phát triển tương xứng với tầm mức mới./.