Đại hội XIV của Đảng: Kỳ vọng một sự chuyển mình mạnh mẽ, đồng bộ

Cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, đặc biệt là các tầng lớp trí thức bày tỏ kỳ vọng vào sự đổi mới mạnh mẽ, vượt bậc trong nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc, đặc biệt các tầng lớp trí thức.

Giáo sư Thái Đức Kiên, Khoa Xây dựng và Môi trường, Đại học Sejong, Hàn Quốc bày tỏ kỳ vọng Bộ Chính trị mới, kỳ đại hội mới sẽ có tinh thần mới là tinh thần quyết liệt trong việc đổi mới không sợ sai, không ngại sai, mà rất là cởi mở. Và đó là những dấu hiệu cho thấy rằng có những sự đổi mới mạnh mẽ, có những sự đổi mới vượt bậc trong nhiệm kỳ tới.

Giáo sư Nguyễn Xuân Mừng, Khoa Kỹ thuật hàng không vũ trụ, Đại học Sejong, Hàn Quốc bày tỏ mong muốn với những chiến lược, những quyết sách của Đảng và Nhà nước thì thế hệ trẻ, đặc biệt là những nhà khoa học sẽ là những lực lượng sẽ tham gia, hưởng ứng tích cực đồng thời cũng sẽ lan tỏa tinh thần đổi mới để đưa đất nước phát triển không chỉ với với mục tiêu tầm nhìn 2045 mà còn có thể đạt nhanh hơn, sớm hơn./.