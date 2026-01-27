Đại hội XIV của Đảng: Tư tưởng “dân là gốc” soi đường cho thế hệ trẻ

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong tiến trình phát triển đất nước. Với những người trẻ đang dõi theo từng bước chuyển của đất nước, Đại hội XIV không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại mà còn là lời khẳng định về một tầm nhìn phát triển mới, nơi tri thức và công nghệ trở thành động lực then chốt.

Bác sỹ trẻ trước vận hội mới

Tiến sỹ, bác sỹ Nguyễn Viết Hải (Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết ba đột phá chiến lược và các nội dung xuyên suốt được xác định tại Đại hội XIV có tác động sâu rộng đến toàn bộ hệ thống y tế, từ hoạch định chính sách, quản trị đến cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Trước hết, đột phá về thể chế và khoa học-công nghệ sẽ tạo điều kiện tháo gỡ những điểm nghẽn lâu nay trong nghiên cứu khoa học nói chung và nghiên cứu y học nói riêng, đồng thời tăng cường mạnh mẽ trong đầu tư trang thiết bị, chuyển giao công nghệ và hợp tác công-tư trong y tế. Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nếu được triển khai đồng bộ, sẽ là đòn bẩy quan trọng để hiện đại hóa ngành y.

Các ứng dụng như hồ sơ sức khỏe điện tử, trí tuệ nhân tạo hỗ trợ chẩn đoán, y tế từ xa hay quản trị bệnh viện thông minh không chỉ giúp nâng cao chất lượng điều trị, mà còn tối ưu hóa nguồn lực trong bối cảnh ngân sách y tế còn nhiều hạn chế. Điều này đặc biệt có ý nghĩa đối với y tế cơ sở - tuyến đầu trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, nơi đang thiếu nhân lực chất lượng cao và điều kiện kỹ thuật.

Bên cạnh đó, các quyết sách của Đại hội XIV thể hiện rõ định hướng lấy người dân làm trung tâm, chuyển mạnh từ điều trị sang dự phòng, từ giải quyết bệnh tật sang chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Khi y tế cơ sở được củng cố cả về nhân lực, công nghệ và cơ chế vận hành, người dân sẽ được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngay tại cộng đồng, góp phần giảm tải cho tuyến trên và thu hẹp khoảng cách tiếp cận y tế giữa các vùng miền. Đây là bước đi then chốt để xây dựng một hệ thống y tế công bằng, hiện đại và bền vững trong dài hạn.

Bác sỹ Nguyễn Viết Hải cho rằng sau Đại hội XIV, đội ngũ bác sỹ và nhà khoa học trẻ được kỳ vọng sẽ trở thành lực lượng tiên phong trong việc hiện thực hóa các định hướng lớn của Đảng và Nhà nước về khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đây là thế hệ được đào tạo trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, có khả năng tiếp cận nhanh với tri thức mới, công nghệ mới và có lợi thế trong kết nối quốc tế.

Sự đóng góp của lực lượng bác sỹ trẻ không chỉ giới hạn trong hoạt động khám chữa bệnh, mà còn thể hiện ở vai trò nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đổi mới mô hình chăm sóc sức khỏe.

Các bạn trẻ chụp ảnh lưu niệm bên cụm trang trí chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng tại khu vực hồ Hoàn Kiếm. (Ảnh: Vũ Quang/TTXVN)

Khi bác sỹ trẻ vừa làm lâm sàng, vừa tham gia nghiên cứu, dữ liệu từ thực tiễn điều trị sẽ được chuyển hóa thành tri thức khoa học, góp phần nâng cao chất lượng phác đồ, chính sách và quản lý y tế. Đây chính là cầu nối quan trọng giữa nghiên cứu và thực hành, là yếu tố then chốt của y học hiện đại.

Đáng chú ý, đội ngũ trí thức trẻ sinh ra và trưởng thành trong thời kỳ Đổi mới mang trong mình tư duy mở, tinh thần phản biện khoa học và khát vọng cống hiến cho xã hội. Nếu được trao cơ hội, tạo môi trường thử nghiệm, khuyến khích đổi mới và bảo vệ rủi ro sáng tạo, lực lượng này sẽ lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đổi mới trong toàn ngành y. Không chỉ nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, họ còn góp phần xây dựng nền y tế hiện đại, nhân văn và đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.

Tư tưởng “dân là gốc” soi đường cho thế hệ trẻ

Phạm Linh Chi (sinh viên khoa Xây dựng Đảng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền) lại nhìn nhận Đại hội XIV từ một góc rất riêng: tư tưởng “dân là gốc” không chỉ là nền tảng lý luận của Đảng, mà còn là kim chỉ nam để thế hệ trẻ định hướng hành động và rèn luyện bản lĩnh chính trị trong thời đại mới.

Theo dõi Đại hội XIV Linh Chi cảm nhận rất rõ sự nhất quán trong tư tưởng mà Đảng nhấn mạnh: “Dân là gốc.” Đây là logic xuyên suốt trong toàn bộ văn kiện, thể hiện rõ từ nội dung đánh giá nhiệm kỳ XIII cho đến những mục tiêu, phương châm và định hướng phát triển giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn 2045.

Linh Chi cho biết khi học chuyên ngành Xây dựng Đảng, thường được nghe rằng mọi đường lối của Đảng đều hướng đến nhân dân, nhưng phải đến khi trực tiếp đọc và nghiên cứu văn kiện Đại hội XIV, em mới thấy hết chiều sâu của tư tưởng này.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong tiến trình phát triển đất nước. (Ảnh: Vũ Quang/TTXVN)

Điều khiến Linh Chi ấn tượng là quan điểm “dân là gốc” không chỉ nằm ở những đoạn mang tính lý luận, mà gắn trực tiếp với các nhiệm vụ chiến lược được văn kiện nêu rõ.

Từ ba đột phá chiến lược, tám nội dung xuyên suốt, cho đến mục tiêu phát triển 2026-2030 và tầm nhìn 2045, tất cả đều hướng đến việc nâng cao chất lượng sống, mở rộng cơ hội và đảm bảo quyền lợi của người dân.

Ví dụ, khi nói về phát triển kinh tế, văn kiện không chỉ đề cập đến những con số tăng trưởng, mà nhấn mạnh sự thụ hưởng của người dân. Nói về đổi mới phương thức lãnh đạo, văn kiện đề cao trách nhiệm nêu gương, nói đi đôi với làm, đây cũng là để người dân thấy rõ hiệu quả trong thực tiễn, chứ không dừng lại ở lời cam kết.

Ở góc độ sinh viên năm cuối, điều Linh Chi quan tâm nhất là yêu cầu “nói ít, làm nhiều, làm đến cùng” trong công tác tổ chức thực hiện. Điều này cho thấy tư tưởng “Dân là gốc” không phải chỉ dừng ở tầm chỉ đạo, mà trở thành yêu cầu hành động. Với thế hệ trẻ như Linh Chi, đây vừa là kỳ vọng, vừa là trách nhiệm.

Linh Chi cho biết, với sinh viên năm cuối như mình, tư tưởng ‘Dân là gốc’ không phải điều gì xa vời hay chỉ nằm trong giáo trình. Điều này cũng nhắc nhở những người trẻ chuẩn bị bước vào nghề sau này có làm báo hay làm công tác xây dựng Đảng đều phải bắt đầu từ việc lắng nghe dân, tôn trọng nhân dân và phản ánh đúng những vấn đề mà người dân quan tâm.

Sau này đi làm, nếu giữ được tinh thần đó, Linh Chi tin rằng mỗi người trẻ đều có thể góp phần đưa đường lối của Đảng đến gần hơn với thực tiễn và giúp chính sách thực sự đi vào đời sống.

Những người trẻ hôm nay đang cố gắng hiện thực hóa tinh thần đổi mới của Đại hội XIV bằng những hành động cụ thể trong từng công việc . Họ mang trong mình khát vọng đóng góp, tinh thần học hỏi và ý thức sâu sắc về trách nhiệm với cộng đồng./.

