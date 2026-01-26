Đại hội XIV của Đảng: Kiều bào tại Pháp gửi gắm niềm tin vào tương lai đất nước

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tiến trình phát triển của đất nước, mà còn tạo nên sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Từ Paris, nhiều trí thức và đại diện kiều bào đã bày tỏ niềm tin, kỳ vọng và quyết tâm đồng hành cùng quê hương trong “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.”

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Paris, Phó Giáo sư-Tiến sỹ Phạm Quốc Nghị, giảng viên chuyên ngành vật liệu tại Đại học Paris-Saclay, khẳng định Đại hội XIV là một dấu mốc đặc biệt, mở ra giai đoạn phát triển mới với tinh thần đột phá rõ nét.

Theo ông, việc Đảng Cộng sản Việt Nam xác định mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số trong những năm tới thể hiện quyết tâm chính trị rất lớn, cho thấy khát vọng đưa Việt Nam bứt phá mạnh mẽ, không bị tụt hậu trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt.

Ở góc độ một nhà khoa học, Phó Giáo sư-Tiến sỹ Phạm Quốc Nghị bày tỏ sự tâm đắc sâu sắc với “kim chỉ nam,” trong đó gồm các từ khóa được Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đột phá-Phát triển.

Theo ông, đây chính là nền tảng quan trọng để tháo gỡ những “điểm nghẽn” về thể chế, khơi thông các nguồn lực phát triển và giải phóng sức sáng tạo của toàn xã hội, trong đó có đội ngũ trí thức Việt Nam ở nước ngoài.

Theo Phó Giáo sư-Tiến sỹ Phạm Quốc Nghị, những mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 mà Đại hội XIV đề ra đã tạo nên bầu không khí phấn khởi, lạc quan rõ rệt trong cộng đồng người Việt tại Pháp.

Đặc biệt, việc đặt khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực tăng trưởng then chốt khiến đội ngũ giảng viên, nhà nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ cảm nhận rõ hơn vai trò và trách nhiệm của mình đối với sự phát triển của đất nước.

Không chỉ dừng lại ở khoa học-công nghệ, Phó Giáo sư-Tiến sỹ Phạm Quốc Nghị đánh giá cao việc Đại hội XIV nhấn mạnh phát triển văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần và gìn giữ bản sắc dân tộc.

Theo ông, định hướng này giúp kiều bào thêm yên tâm rằng Việt Nam phát triển nhanh nhưng bền vững, hiện đại nhưng không đánh mất nguồn cội. Những hoạt động cộng đồng như dạy tiếng Việt cho thế hệ trẻ hay sinh hoạt văn nghệ tại Pháp chính là sự cụ thể hóa sinh động tinh thần ấy.

Từ nhiều năm nay, Phó Giáo sư-Tiến sỹ Phạm Quốc Nghị đã duy trì các chương trình hợp tác nghiên cứu và đào tạo với Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Công nghệ thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Trong nhiệm kỳ mới sau Đại hội XIV, ông cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển giao công nghệ vật liệu mới từ Paris-Saclay về Việt Nam, đồng thời tham gia đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế số và kinh tế xanh.

Song song với hoạt động chuyên môn, Phó Giáo sư-Tiến sỹ Phạm Quốc Nghị còn tích cực tham gia các hoạt động gìn giữ văn hóa và hỗ trợ cộng đồng người Việt tại Pháp.

Theo ông, việc để tiếng Việt luôn hiện diện trong các gia đình trẻ, cũng như duy trì sinh hoạt văn nghệ và hội đoàn, chính là cách để cộng đồng kiều bào gắn bó chặt chẽ hơn với quê hương, đồng thời lan tỏa hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Cùng chung niềm tin ấy, bà Nguyễn Ngân Hà, người sáng lập nhóm hợp xướng “Hợp ca Quê hương” tại Pháp, khẳng định những mục tiêu mà Đại hội XIV đề ra - phát triển nhanh và bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân - có ý nghĩa đặc biệt đối với cộng đồng người Việt xa quê.

Theo bà, điều này cho thấy đất nước không chỉ chú trọng tăng trưởng kinh tế mà còn đặt văn hóa và con người ở vị trí trung tâm của phát triển.

Bà Nguyễn Ngân Hà, người sáng lập nhóm hợp xướng “Hợp ca Quê hương”, tại sự kiện Ngày Việt Nam tại Voves. (Ảnh: Hữu Chiến/TTXVN)

Bà Nguyễn Ngân Hà cho biết trong cộng đồng người Việt tại Pháp, nhiều giá trị văn hóa truyền thống vẫn được gìn giữ qua nhiều thế hệ, từ việc nói và dạy tiếng Việt, nấu các món ăn quê hương, đến sinh hoạt hội đoàn và đặc biệt là hát hợp xướng.

“Hợp ca Quê hương” tiếp nối tinh thần ấy, đồng thời mang đến cách thể hiện mới, phù hợp với nhịp sống hiện đại và không gian đa văn hóa của châu Âu.

Những ca khúc như “Ca ngợi Tổ quốc,” “Du kích sông Thao,” “Người Hà Nội,” “Những ánh sao đêm,” “Đất nước tình yêu,” “Hồi tưởng” hay “Việt Nam quê hương tôi” vang lên trong các buổi tập và biểu diễn, nơi những người đến từ Thủ đô Hà Nội, Thành phố Huế, Thành phố Hồ Chí Minh đứng bên cạnh các bạn trẻ sinh ra và lớn lên tại Pháp.

Theo bà Nguyễn Ngân Hà, mỗi buổi biểu diễn đều mang lại cảm xúc rất đặc biệt: vừa đậm chất Việt Nam, vừa gần gũi với bạn bè châu Âu.

Thông qua âm nhạc và các hoạt động văn hóa bền bỉ ấy, người Pháp hiểu hơn về lịch sử, tâm hồn và chiều sâu văn hóa Việt Nam, trong khi thế hệ trẻ gốc Việt thêm tự hào về nguồn cội của mình.

Cũng theo bà, thành công của Đại hội XIV càng củng cố niềm tin rằng đất nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, trong đó văn hóa và cộng đồng kiều bào tiếp tục là những nhịp cầu không thể thiếu.

Đội ngũ trí thức và những người làm văn hóa tại Pháp tin tưởng rằng thành công của Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ để huy động hiệu quả hơn nữa nguồn lực kiều bào, biến tinh thần “đột phá” thành những hành động cụ thể, thiết thực.

Với niềm tin và sự đồng hành ấy, mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045 đang nhận được sự ủng hộ và chung sức từ những người con xa quê./.

