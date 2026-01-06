Giữa Caracas lửa đạn, có một vòng tay mang tên Tổ quốc

Thủ đô Caracas của Venezuela những ngày cuối năm vẫn phủ lên mình sắc nắng dịu, những hàng cọ đứng lặng trong gió và nhịp sống tưởng như chậm rãi.

Ở nơi xa xôi ấy, câu chuyện của hai kỹ sư Việt Nam - Nguyễn Xuân Tuấn và Trần Ngọc Khánh - bắt đầu như một chuyến công tác bình thường, rồi bất ngờ rẽ vào vùng xoáy của biến động.

Họ đặt chân đến Venezuela từ ngày 18/12, mang theo nhiệm vụ hỗ trợ dự án chỉnh trang trụ sở mới của phái đoàn ngoại giao Việt Nam tại thủ đô Caracas.

Trước chuyến đi, tin tức về khả năng xảy ra tấn công đã được nhắc đến. Nhưng cả hai không do dự. Với họ, đó là công việc gắn với nhiệm vụ đối ngoại của Tổ quốc - và sự sẵn sàng là lựa chọn duy nhất.

Hai kỹ sư chụp ảnh trong khuôn viên Đại sứ quán. (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)

Những ngày đầu, Caracas hiện ra hiền hòa. Buổi sáng, họ làm việc cùng cán bộ đại sứ quán, rà soát từng chi tiết kỹ thuật.

Buổi tối, hai kỹ sư tản bộ quanh khu phố, chia sẻ những tấm ảnh chụp vội với gia đình: bầu trời trong xanh, quán nhỏ ven đường, nụ cười thân thiện của người dân địa phương. Mọi thứ tưởng chừng yên ổn.

Rồi đêm ấy đến. Tiếng nổ lan dần từ xa, ánh chớp của bom đạn rạch ngang bầu trời, một trong những địa điểm diễn ra cuộc tấn công chỉ cách nơi họ ở khoảng 3 kilômét.

Cả 2 nhìn nhau, im lặng vài giây. Nhưng những lời nhắc của Đại sứ - khu vực ngoại giao đoàn được bảo vệ nghiêm ngặt - khiến họ bớt đi phần hoang mang. Trong khoảnh khắc ấy, một niềm tin nhỏ bé nhưng rất cần thiết đã giữ họ vững vàng.

Điện thoại liên tục sáng lên. Đại sứ Vũ Trung Mỹ gọi. Cán bộ các cơ quan đại diện gọi. Những hướng dẫn cụ thể, những lời động viên bình tĩnh, đều đặn và chắc chắn.

Ở Việt Nam, vợ con, người thân cũng nhắn tin liên hồi. Dòng chữ ngắn ngủi, giản dị, nhưng đủ để sưởi ấm căn phòng nhỏ giữa thành phố đang trong ánh chớp lửa đạn

Theo lịch, rạng sáng 3/1, hai kỹ sư sẽ lên chuyến bay trở về Việt Nam. Hành lý đã sẵn sàng. Nhưng khi xe lăn bánh ra sân bay, Caracas hiện ra với một gương mặt khác: đường phố vắng người, phương tiện quân sự xuất hiện nhiều hơn, bầu không khí nặng trĩu.

Tại sân bay, thông báo vang lên ngắn gọn: chuyến bay bị hủy do chiến sự. Mọi dự tính tan biến. Song gần như ngay lập tức, Đại sứ quán đã cập nhật tình hình, bố trí nơi ở an toàn, bảo đảm lương thực, nước uống và thuốc men; đồng thời duy trì liên lạc thường xuyên để trấn an tinh thần.

Những ngày tiếp theo, công tác bảo hộ công dân được triển khai chặt chẽ. Mọi thay đổi đều có kịch bản. Mọi vướng mắc đều có đầu mối giải quyết.

Với hai kỹ sư, đó không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà còn là cảm giác được che chở - cảm giác rằng ở phía sau, luôn có người theo dõi và sẵn sàng giúp đỡ.

(Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, Nguyễn Xuân Tuấn, kỹ sư xây dựng 38 tuổi quê Phú Thọ vốn trầm tính, nói rất khẽ: “Chúng tôi không thấy mình bị bỏ lại.” Còn Trần Ngọc Khánh, trẻ hơn, lại thường xuyên động viên gia đình qua những cuộc gọi ngắn: “Anh ổn. Đại sứ quán lo chu đáo lắm.”

Câu chuyện của họ không chỉ là những hành động phi thường. Đó còn là sự bình tĩnh, trách nhiệm và lòng can đảm rất đỗi đời thường. Song phía sau câu chuyện ấy còn có bóng dáng của những người làm công tác ngoại giao - lặng thầm, kiên nhẫn, luôn đặt an toàn của công dân lên trước hết.

Từ Caracas, họ nhìn thấy rõ hơn ý nghĩa của hai chữ “quê hương”: đó không chỉ là nơi để trở về, mà còn là một mạng lưới bền bỉ, kết nối chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng và từng người Việt ở nước ngoài.

Trong bối cảnh tình hình quốc tế tiềm ẩn nhiều rủi ro, câu chuyện của hai kỹ sư Việt Nam mắc kẹt tại Venezuela thêm một lần nhắc lại tầm quan trọng của công tác bảo hộ công dân - lĩnh vực mà các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đang kiên trì triển khai hàng ngày, ở rất nhiều điểm nóng trên thế giới.

Và giữa những thử thách ấy, niềm tin giản dị vẫn được giữ gìn: khi Tổ quốc ở phía sau, con đường trở về luôn rộng mở./.

