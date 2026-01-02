Kiều bào với Tổ quốc: Khát vọng cống hiến cho sự phát triển của đất nước

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cộng đồng người Việt Nam ở Đức đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo văn kiện Đại hội, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự gắn bó với quê hương, đất nước và khát vọng đóng góp trí tuệ cho sự phát triển của Tổ quốc.

Kiều bào đã bày tỏ nhiều ý kiến tâm huyết, với mong muốn được đóng góp, hoàn thiện các nội dung của văn kiện, phát huy trí tuệ và khát vọng cống hiến của kiều bào cho sự phát triển đất nước trong giai đoạn phát triển mới.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Berlin, Tiến sỹ Nguyễn Thái Chinh, chuyên ngành Khoa học Trái đất, Trắc địa vệ tinh, Thành viên Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Đức (VGI), cho rằng việc Đảng và Nhà nước tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đối với dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã thể hiện rõ quan điểm nhất quán rằng: người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Hoạt động này không chỉ cho thấy sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với hơn 6 triệu kiều bào đang sinh sống, làm việc tại trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, mà còn khẳng định sự trân trọng, tin tưởng và kỳ vọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với đội ngũ trí thức, người lao động và các lực lượng kiều bào trong việc đóng góp trí tuệ, nguồn lực cho sự nghiệp phát triển đất nước, nhất là trong giai đoạn hiện nay - giai đoạn đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với yêu cầu rất lớn về huy động và phát huy mọi nguồn lực.

Việc mở rộng phạm vi, quy mô cũng như các kênh, phương thức đánh giá ngày càng đa dạng như trực tiếp tham gia hội nghị, đóng góp trực tuyến qua cổng thông tin điện tử, thông qua các hội đoàn người Việt ở nước ngoài hay thông qua cơ quan đại diện ngoại giao, thể hiện tinh thần cầu thị, lắng nghe và dân chủ trong chiến lược hoạch định chính sách của Đảng và Nhà nước.

Tiến sỹ Thái Chinh đánh giá đây là chủ trương hết sức đúng đắn của Đảng nhằm phát huy trí tuệ, tận dụng kinh nghiệm quốc tế của cộng đồng người Việt ở nước ngoài trong xây dựng đất nước, đồng thời góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tránh phân biệt đối xử người Việt trong và ngoài nước và giúp tăng cường niềm tin chính trị của kiều bào đối với Đảng và Nhà nước.

Việc Đảng và Nhà nước chủ động tạo và mở rộng nhiều diễn đàn để kiều bào tham gia góp ý, đóng góp công sức, trí tuệ thể hiện tư duy quản trị hiện đại, dân chủ, đồng thời khẳng định tầm nhìn chiến lược trong việc huy động sức mạnh toàn dân tộc cho công cuộc phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Theo Tiến sỹ Thái Chinh, cộng đồng kiều bào tại CHLB Đức nói chung và Hội lưu học sinh Berlin-Brandenburg nói riêng luôn luôn sẵn sàng hưởng ứng lời kêu gọi, mong muốn hỗ trợ, đóng góp của Đảng và Nhà nước cho sự phát triển, tiến bộ và văn minh của đất nước.

Cụ thể, mỗi khi Đại sứ quán kêu gọi sự chung tay hỗ trợ của kiều bào trong các sự kiện như góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng hay kêu gọi bà con kiều bào ủng hộ đồng bào trong nước gặp khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, ai cũng đều nhiệt tình hưởng ứng và coi đây không chỉ là niềm vui, niềm hân hoan, tự hào mà còn là trách nhiệm công dân đối với Tổ quốc.

Sự hưởng ứng đó thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nước và khát vọng cống hiến của kiều bào đối với Tổ quốc.

Theo anh Thái Chinh, kiều bào Việt Nam ở nước ngoài luôn mong muốn được đóng góp toàn diện, lâu dài và thực chất cho sự phát triển của đất nước, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực chính như: Đóng góp về trí tuệ, khoa học-công nghệ, tham gia các dự án đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tri thức; Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; Đóng góp về kinh tế-đầu tư; Hỗ trợ khởi nghiệp, chuyển giao công nghệ, xây dựng chuỗi cung ứng toàn cầu; Đóng góp về văn hóa-giáo dục, thể hiện qua việc gìn giữ, quảng bá bản sắc văn hóa Việt Nam ở nước ngoài; Đóng góp về đối ngoại nhân dân, là cầu nối hữu nghị giữa Việt Nam và các nước sở tại; Đấu tranh bảo vệ lợi ích quốc gia, hình ảnh và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Trong những năm qua, Hội Lưu học sinh Berlin-Brandenburg đại diện cho tầng lớp trí thức trẻ đã có nhiều đóng góp tích cực, thiết thực cho đất nước, tập trung vào các mảng giáo dục, kết nối, chuyển giao khoa học-công nghệ thông qua những buổi hội thảo, sinh hoạt chuyên đề.

Tận dụng cầu nối là các tổ chức phi chính phủ như Cơ quan trao đổi học thuật Đức (DAAD), Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ), các tầng lớp trí thức trẻ đã góp công sức, trí tuệ của mình vào sự phát triển của đất nước.

Các cá nhân đều tích cực trong việc tham gia, triển khai và tìm kiếm các dự án hợp tác Việt Nam-Đức, đem lại nhiều hợp đồng, giá trị hữu ích. Điển hình trong đó là dự án hợp tác khoa học đầu tiên giữa Trường Đại học Mỏ-Địa chất Hà Nội (HUMG) và GFZ Helmholtz-Zentrum für Geoforschung-Viện nghiên cứu Khoa học Trái đất lớn nhất châu Âu về thiết lập trạm thu tín hiệu vệ tinh GNSS (Global Navigation Satellite System) tần suất cao đặt tại khuôn viên của HUMG.

Anh Thái Chinh cho biết, nguyện vọng của kiều bào nói chung và hội trí thức nói riêng là tiếp tục được lắng nghe, tôn trọng và tạo điều kiện thuận lợi; Đảng, Nhà nước có các cơ chế, chính sách minh bạch, ổn định, lâu dài để cộng đồng kiều bào yên tâm đầu tư, cống hiến; Tăng cường hơn nữa các kênh kết nối giữa kiều bào với trong nước.

Trong khi đó, Giáo sư, Tiến sỹ Khoa học Nguyễn Xuân Thính ở trường Đại học TU Dortmund, Quyền Chủ tịch Liên hiệp hội người Việt tại Đức, Chủ tịch VGI, đánh giá cao và trân trọng ghi nhận quyết tâm của Đảng trong việc công bố sớm các dự thảo Văn kiện Đại hội, tạo điều kiện để bà con kiều bào, đặc biệt là giới trí thức trong và ngoài nước, có cơ hội nghiên cứu, trao đổi và góp ý xây dựng.

Việc này không chỉ thể hiện tinh thần cầu thị, minh bạch và dân chủ trong tham vấn ý kiến nhân dân, mà còn khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Đảng đối với trí tuệ và đóng góp của cộng đồng người Việt ở khắp nơi, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng và tính khả thi của các chủ trương, đường lối phát triển đất nước trong giai đoạn tới.

Đại sứ Việt Nam tại Đức, Nguyễn Đắc Thành, tin tưởng rằng, với tinh thần “Tổ quốc là điểm tựa, kiều bào là nguồn lực quý," những góp ý tâm huyết, trách nhiệm và mang tầm nhìn chiến lược của đội ngũ trí thức, doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài sẽ góp phần quan trọng giúp Đảng hoàn thiện đường lối phát triển, nâng cao vị thế Việt Nam trong khu vực và trên thế giới./.

