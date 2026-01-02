Đức: Đảng CSU đề xuất khôi phục điện hạt nhân với mô hình kinh tế tuần hoàn

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/1, đảng Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU) cho biết sẽ thúc đẩy việc khôi phục điện hạt nhân với một mô hình kinh tế tuần hoàn mới, trong bối cảnh Đức đối mặt với chi phí điện năng cao và thách thức của biến đổi khí hậu.

Theo dự thảo văn kiện, CSU dự kiến thông qua kế hoạch này tại cuộc họp kín từ ngày 6-8/1.

Văn kiện nêu rõ: “Mục tiêu là một nền điện hạt nhân không có chất thải phóng xạ,” đồng thời nhấn mạnh rằng “Đức phải đóng vai trò dẫn dắt quá trình này và trở thành quốc gia tiên phong trong tái chế.”

CSU cho rằng những tiến bộ công nghệ có thể giúp giải quyết bài toán chất thải phóng xạ.

Theo văn kiện, “thông qua quá trình chuyển hóa, chất thải hạt nhân có chu kỳ bán rã dài sẽ được biến đổi thành các chất có chu kỳ bán rã ngắn hơn đáng kể.”

Bên cạnh đó, “việc chuyển hóa chất thải phóng xạ cũng mở ra cơ hội thu hồi các vật liệu có giá trị cho công nghiệp như kim loại quý,” qua đó giảm lượng chất thải phải lưu trữ trong các kho ngầm.

Văn kiện cũng tái khẳng định yêu cầu của CSU về phát triển các lò phản ứng hạt nhân quy mô nhỏ (SMR), các nhà máy điện hạt nhân thế hệ thứ tư và thứ năm, cũng như các lò phản ứng nhiệt hạch.

Tuy nhiên, hai đề xuất đầu tiên trước đó đã không được đưa vào thỏa thuận liên minh giữa CDU, CSU và SPD.

Đối với nhiệt hạch, dù được cả ba đảng ủng hộ, giới chuyên gia nhận định công nghệ này vẫn cần nhiều năm nữa mới có thể thương mại hóa.

Đức đã quyết định từ bỏ điện hạt nhân từ năm 2011, với sự đồng thuận của CSU và đến năm 2023 đã ngừng vận hành các nhà máy điện hạt nhân cuối cùng.

Trong khuôn khổ kỳ họp kín truyền thống đầu năm của CSU tại tu viện Seeon, mở đầu vào ngày 6/1, Trưởng nhóm nghị sỹ CSU Alexander Hoffmann và Chủ tịch đảng Markus Söder dự kiến sẽ phát biểu, qua đó định hình các ưu tiên chính sách.

Ngày 7/1, các nghị sỹ CSU sẽ thảo luận với Tổng thống Litva Gitanas Nausėda và Bộ trưởng Ngoại giao Phần Lan Elina Valtonen về chính sách đối với Nga trong bối cảnh xung đột tại Ukraine.

Thủ tướng Friedrich Merz dự kiến sẽ tham dự phiên họp cuối cùng vào ngày 8/1, cho thấy tầm quan trọng chính trị của các đề xuất mà CSU đang theo đuổi./.

