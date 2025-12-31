Hệ thống chính trị và mô hình kinh tế Nga vận hành hiệu quả bất chấp trừng phạt

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga (Hạ viện), ông Vyacheslav Volodin ngày 31/12 tuyên bố hệ thống chính trị và mô hình kinh tế Nga do Tổng thống Vladimir Putin tạo ra "đang hoạt động hiệu quả, chứng tỏ khả năng phục hồi và vượt qua thách thức."

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Rossiya-24, ông Volodin cho rằng Nga đang vượt qua một lượng lớn các biện pháp trừng phạt, hiện lên tới 30.711 biện pháp.

Đồng thời, các tiêu chuẩn xã hội đang được cải thiện, các dự án đang được triển khai và nền kinh tế đang tăng trưởng, ngay cả khi nhiều quốc gia đang tìm mọi cách để ngăn chặn sự phát triển của Nga.

Ông Volodin nhấn mạnh hơn 70% các dự luật về chương trình phát triển đất nước đã được tất cả các phe phái trong Quốc hội ủng hộ, chủ yếu là các dự luật liên quan đến an ninh, quốc phòng và hỗ trợ quân nhân tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt.

Theo Chủ tịch Duma Quốc gia Nga, kể từ năm 2022, đã có 154 đạo luật được thông qua và riêng năm 2025 là 30 đạo luật. Một hệ thống đã được thiết lập và Quốc hội Nga đang cải thiện dựa trên nhu cầu và mục tiêu do Tổng thống Putin đặt ra./.

