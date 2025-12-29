Đức: Tranh cãi xung quanh việc cá nhân đốt pháo hoa dịp Năm mới

Ngày 29/12, các cửa hàng trên toàn nước Đức bắt đầu được phép bán pháo hoa và pháo nổ cho dịp Năm mới và sẽ chỉ bán trong 3 ngày cuối cùng của năm 2025.

Các nhà bán lẻ trực tuyến cũng được phép giao pháo hoa đã đặt trước đến nhà khách hàng trong cùng khoảng thời gian nói trên.

Việc bán pháo hoa cho cá nhân không được nhiều tổ chức nghề nghiệp và xã hội ủng hộ. Một liên minh gồm các chuyên gia y tế, cảnh sát, nhà hoạt động môi trường và quyền động vật đã kêu gọi lệnh cấm toàn diện cá nhân đốt pháo hoa và pháo nổ mừng Năm mới.

Sau đêm Giao thừa năm ngoái với nhiều thương vong và tổn thất về tài sản, 270.000 người Đức đã ký một bản kiến nghị trực tuyến kêu gọi lệnh cấm toàn quốc đối với pháo hoa cá nhân.

Mặc dù vậy, Hiệp hội Công nghiệp Pháo hoa (VPI) dự kiến lượng hàng hóa có sẵn trong các cửa hàng sẽ tăng từ 10 đến 15% so với năm ngoái.

Năm 2024, ngành công nghiệp này báo cáo doanh thu đạt 197 triệu euro (hơn 231 triệu USD), tăng so với mức 180 triệu euro ghi nhận năm 2023. Dự kiến, doanh số năm nay sẽ tiếp tục tăng nhẹ.

Ngành công nghiệp pháo hoa cho biết họ nhận thấy nhu cầu ngày càng tăng đối với pháo hoa có ấn tượng thị giác cao, đặc biệt là pháo hoa hỗn hợp và pháo hoa chùm. Những sản phẩm này hiện chiếm hơn 50% tổng doanh thu của ngành.

Việc cá nhân đốt pháo hoa và pháo nổ đã biến đêm Giao thừa tại các thành phố lớn như Berlin, Munich (München)… trở nên ngày càng hỗn loạn trong những năm gần đây./.

Top 10 thành phố có màn pháo hoa Giao thừa ngoạn mục nhất thế giới Dưới đây là 10 thành phố có màn pháo hoa đêm Giao thừa ấn tượng nhất thế giới để chào đón Năm mới 2026, theo kết quả bình chọn của Lonely Planet và Condé Nast Traveler.