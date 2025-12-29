Top 10 thành phố có màn pháo hoa Giao thừa ngoạn mục nhất thế giới

Có nhiều cách khác nhau để tận hưởng khoảnh khắc chuyển giao sang Năm mới trên khắp thế giới, nhưng hiếm có truyền thống nào được yêu thích hơn như màn pháo hoa đêm Giao thừa.

Khi bầu trời đêm rực sáng bởi những hiệu ứng pháo hoa ngoạn mục, đó cũng là khoảnh khắc khép lại hành trình 365 ngày đã qua của năm cũ và chào đón những cơ hội phía trước của Năm mới.

Giữa vô số điểm đến, những thành phố như Rio de Janeiro, New York hay Sydney luôn nổi bật với vị trí “thủ phủ” của pháo hoa đêm Giao thừa.

Dù được tổ chức trên bãi biển đông nghịt người, giữa đường chân trời mang tính biểu tượng hay từ cây cầu bắc qua cảng biển, mỗi nơi đều mang đến một màn trình diễn khó quên.

Dưới đây là 10 điểm đến có màn pháo hoa đêm Giao thừa ấn tượng nhất thế giới để chào đón Năm mới 2026 theo kết quả bình chọn của Lonely Planet và Condé Nast Traveler.

1. Rio de Janeiro (Brazil)

Thành phố nổi tiếng nhất ở Brazil lâu nay vẫn là lựa chọn hàng đầu cho những người muốn tìm kiếm màn pháo hoa đêm Giao thừa mãn nhãn.

Bãi biển Copacabana luôn chào đón khoảng 2 triệu người, phần lớn mặc trang phục trắng truyền thống, cùng hòa mình vào lễ hội Réveillon đặc trưng của Brazil.

Âm nhạc sống động, ẩm thực phong phú và pháo hoa rực rỡ hòa quyện cùng tiếng sóng Đại Tây Dương sẽ tạo nên một đêm Giao thừa trọn vẹn.

2. New York (Mỹ)

Nổi tiếng toàn cầu với nghi thức thả quả cầu phalê ở Quảng trường Thời đại, đêm Giao thừa tại New York luôn có mặt trong mọi danh sách đáng mong đợi.

Thời tiết giá lạnh có thể là một thử thách, nhưng với những ai muốn hòa mình vào khoảnh khắc đếm ngược thời gian và chiêm ngưỡng pháo hoa giữa rừng bảng hiệu rực sáng, trải nghiệm này là hoàn toàn xứng đáng.

Ngoài Quảng trường Thời đại, các bữa tiệc trên rooftop và sự kiện bán vé diễn ra khắp thành phố cũng là lựa chọn thay thế không hề tệ.

3. Sydney (Australia)

Khi Sydney thắp sáng cảng biển biểu tượng của đất nước Australia bằng pháo hoa, thật khó để người xem rời mắt. Từ cầu cảng Sydney, cảng Darling đến Barangaroo Reserve, cả bầu trời rực sáng tạo nên một khung cảnh ngoạn mục khép lại năm cũ.

Với những ai muốn trải nghiệm tinh tế hơn, thành phố còn tổ chức các sự kiện bán vé tại Vườn Bách thảo Hoàng gia hoặc các chuyến du thuyền đón Giao thừa trên cảng.

4. Tokyo (Nhật Bản)

Thủ đô Tokyo của Nhật Bản luôn đón Năm mới bằng sự kết hợp hài hòa giữa sôi động và truyền thống.

Ngoài các sự kiện quy mô lớn như lễ hội âm nhạc Countdown Japan kéo dài 4 ngày hay những màn trình diễn tại Tokyo Disney Resort, các ngôi đền trên khắp thành phố vẫn duy trì nghi lễ rung chuông 108 lần vào thời khắc Giao thừa, tượng trưng cho việc gột bỏ phiền não và bước sang Năm mới với hy vọng tái sinh.

5. Dubai (Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất - UAE)

Vốn đã quen thuộc với sự xa hoa, Dubai đã nâng tầm đêm Giao thừa lên một chuẩn mực mới. Tâm điểm chính là tòa nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa, nơi pháo hoa có thể được quan sát từ mọi địa điểm khắp thành phố.

Sự kết hợp giữa ánh sáng, pháo hoa và laser tạo nên một màn trình diễn hoành tráng, phản ánh trọn vẹn tinh thần hiện đại và sang trọng của Dubai.

6. Bangkok (Thái Lan)

Thành phố Bangkok dự kiến chào đón Năm mới 2026 trong không khí lễ hội kéo dài, sau khi chính phủ Thái Lan xác nhận kỳ nghỉ 5 ngày từ 31/12 đến 4/1.

Các hoạt động quy mô lớn trải dài từ CentralWorld Plaza đến ICONSIAM, sẽ thu hút cả du khách trong nước lẫn quốc tế.

Ngoài ra, hệ thống các quán bar rooftop và nhà hàng đa dạng khiến lựa chọn đón Năm mới ở thủ đô Thái Lan gần như không có giới hạn.

7. Las Vegas (Mỹ)

Thành phố Las Vegas đã đưa đêm Giao thừa lên một tầm cao mới với những màn trình diễn không ngừng nghỉ.

Khung cảnh của 9 khách sạn dọc đại lộ Strip đã cùng cùng nhau phối hợp tạo nên màn pháo hoa kéo dài 8 phút, trong khi khu Fremont Street ở trung tâm thành phố bùng nổ với nhạc sống và sân khấu ngoài trời.

Những ai tìm kiếm trải nghiệm riêng biệt có thể tham dự các buổi hòa nhạc bán vé như của Backstreet Boys tại The Sphere hay Bruno Mars ở Park MGM.

8. Rome (Italy)

Sự giao thoa giữa văn hóa và lịch sử khiến Rome trở thành một trong những phông nền ấn tượng nhất cho pháo hoa Giao thừa.

Đấu trường Colosseum làm nổi bật màn trình diễn ánh sáng rực rỡ trên bầu trời, trong khi khu Circo Massimo mang đến các sự kiện giải trí trực tiếp phù hợp với mọi lứa tuổi.

Bữa tối Giao thừa với ẩm thực Italy truyền thống sẽ khép lại trải nghiệm đón Năm mới một cách trọn vẹn.

9. Santa Fe (New Mexico, Mỹ)

Miễn phí vé vào cửa, quảng trường Plaza của Santa Fe đón khoảnh khắc giao thừa bằng chuỗi hoạt động sôi động với âm nhạc, biểu diễn và pháo hoa.

Biểu tượng Zia đặc trưng được thắp sáng trên bầu trời, trong khi xe ẩm thực và các gian hàng địa phương phục vụ những món đặc sản như bánh biscochitos cùng hơi ấm từ các đống lửa trại.

10. Cape Town (Nam Phi)

Với mùa Hè Nam bán cầu rực rỡ đúng dịp Giao thừa, Cape Town mang đến không khí lễ hội đặc biệt cuốn hút.

Thành phố kết hợp cảnh quan thiên nhiên nổi bật với ẩm thực, âm nhạc và pháo hoa để tạo nên sự kiện chào Năm mới đầy sôi động.

Du khách có thể lựa chọn tham gia lễ hội Get Lucky Summer kéo dài đến ngày 4/1, đi cáp treo lên Núi Bàn hoặc tận hưởng không khí náo nhiệt dọc bờ biển.

Khi kim đồng hồ chạm mốc nửa đêm và một chương mới bắt đầu, mỗi thành phố trong danh sách này đều đón năm 2026 bằng những màn pháo hoa mang dấu ấn riêng.

Dù trên nền đường chân trời hiện đại, kiến trúc lịch sử hay giữa đại dương mênh mông, những khoảnh khắc ấy đều để lại ký ức khó phai./.

