Thủ tướng Israel rút đề xuất mở cửa khẩu Rafah do phản đối từ phe cực hữu

Đề xuất mở cửa khẩu Rafah theo hai chiều của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã vấp phải phản đối gay gắt từ các đối tác cực hữu trong liên minh cầm quyền, buộc ông phải rút lại kế hoạch này.

Thủ tướng Israel, Benjamin Netanyahu. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã phải rút lại đề xuất mở cửa khẩu Rafah theo hai chiều giữa Dải Gaza và Ai Cập sau khi bị các đối tác cực hữu trong liên minh cầm quyền phản đối kịch liệt.

Ngày 28/12, kênh truyền hình 12 của Israel đưa tin, đề xuất của ông Netanyahu cho phép người dân Gaza nhập cảnh và xuất cảnh qua cửa khẩu Rafah được đưa ra trong cuộc họp nội các, nhằm tạo đà cho thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza.

Động thái này diễn ra đúng thời điểm trước chuyến thăm Mỹ vào ngày 29/12, khi Thủ tướng Israel muốn chứng tỏ với Tổng thống Donald Trump về cam kết thúc đẩy tiến trình hòa bình.

Tuy nhiên, hai bộ trưởng cánh hữu trong nội các đã kiên quyết bác bỏ ý tưởng này. Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich và Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben Gvir phản đối việc mở cửa khẩu, đồng thời đưa ra điều kiện tiên quyết: Hamas phải trả lại thi thể của Ran Gvili, con tin Israel cuối cùng đang bị giam giữ tại Gaza.

Áp lực từ phe cực hữu buộc ông Netanyahu phải thu hồi đề xuất.

Trước đó, đầu tháng 12, Israel từng tuyên bố đang chuẩn bị mở cửa khẩu Rafah để cho phép người dân Gaza di cư sang Ai Cập.

Kế hoạch này ngay lập tức vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Cairo. Chính phủ Ai Cập lo ngại rằng việc mở cửa khẩu sẽ dẫn đến làn sóng di dân lớn, buộc người Palestine phải rời bỏ vĩnh viễn Dải Gaza, biến kế hoạch nhân đạo thành một cuộc di dời cưỡng bức.

Cùng ngày 28/12, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã rời Tel Aviv đến Florida và dự kiến sẽ có các cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump và một số quan chức cao cấp của Nhà Trắng tại Mar-a-Lago trong các ngày 29-31/12.

Đây là chuyến thăm Mỹ thứ 5 của Netanyahu riêng trong năm nay.

Báo chí Mỹ dẫn các nguồn thạo tin cho biết lãnh đạo hai nước sẽ trao đổi về các bước đi cụ thể nhằm triển khai giai đoạn hai của thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas.

Hai bên cũng sẽ thảo luận về các mối đe dọa từ Iran, đặc biệt là chương trình thử tên lửa của Iran và những động thái gần đây của các lực lượng ủy nhiệm do Iran hậu thuẫn như Hezbollah ở Liban./.

