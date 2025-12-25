Khả năng Thổ Nhĩ Kỳ triển khai quân tại Gaza hậu xung đột

Truyền thông Israel dẫn các nguồn tin ngoại giao ngày 25/12 cho biết bất chấp những tuyên bố phủ nhận chính thức, binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ có thể được phép tham gia vào Dải Gaza trong khuôn khổ các hoạt động ổn định tình hình sau chiến sự.

Vấn đề này dự kiến được thảo luận trong cuộc gặp sắp tới giữa Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Mỹ, bên cạnh nội dung liên quan tiến trình chấm dứt xung đột tại dải Gaza.

Theo báo Israel Hayom, cuộc gặp sẽ tập trung vào việc thúc đẩy giai đoạn hai của thỏa thuận, trong đó có giải giáp Hamas và thành lập các cơ chế quản trị dân sự mới tại Gaza, cùng một hội đồng giám sát quốc tế.

Mỹ được cho là thúc đẩy việc hình thành các thể chế phục hồi Gaza như một phần lộ trình kết thúc chiến sự.

Một trở ngại lớn hiện nay là khó khăn trong việc huy động lực lượng đa quốc gia do nhiều nước không sẵn sàng triển khai quân khi Hamas vẫn còn vũ khí. Trong bối cảnh đó, Thổ Nhĩ Kỳ gây sức ép nhằm tham gia lực lượng ổn định quốc tế.

Các nguồn tin cho biết Israel chưa dỡ bỏ quyền phủ quyết, song không loại trừ khả năng cho phép chuyên gia quân sự Thổ Nhĩ Kỳ tham gia các nhiệm vụ kỹ thuật như công binh, rà phá bom mìn.

Mỹ được cho là đang xem xét tổ chức một hội nghị quốc tế tại Mỹ vào tháng 1 năm tới nhằm khởi động sáng kiến này, với sự tham dự của Tổng thống Mỹ, các nhà lãnh đạo Trung Đông và một số nước đối tác. Sau đó, các bên dự kiến thảo luận về giải giáp Hamas, chuyển giao quản trị dân sự và điều chỉnh triển khai lực lượng Israel.

Ngoài vấn đề Gaza, chương trình nghị sự cuộc gặp giữa Thủ tướng Israel và Tổng thống Mỹ còn dự kiến đề cập tới vấn đề Iran, Liban và Syria.

Israel dự kiến trao đổi với Mỹ về đánh giá năng lực quân sự của Iran và các biện pháp kiềm chế ảnh hưởng của nước này trong khu vực./.

