Syria: Mùa Giáng sinh đặc biệt giữa nỗi lo an ninh tại Damascus

Ánh đèn Giáng sinh đã thắp sáng khu phố cổ Damascus ở Syria, song các lực lượng an ninh chính phủ vẫn tăng cường tuần tra trong bối cảnh lo ngại về an ninh bao trùm cộng đồng Thiên Chúa giáo tại nước này.

Nỗi lo bắt nguồn từ vụ xả súng và đánh bom liều chết hồi tháng 6 tại nhà thờ Saint Elias ở thủ đô Damascus, khiến 25 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

“Mọi người về nhà sớm hơn và đều sợ hãi,” Tala Shamoun, 26 tuổi, sinh viên đại học, chia sẻ khi đang tham quan một khu chợ Giáng sinh cùng gia đình và bạn bè. Theo cô, Damascus thời gian qua xảy ra nhiều vụ cướp bóc, bắt cóc, nhưng vụ tấn công nhà thờ là “thảm kịch lớn nhất.”

Giới chức Syria cáo buộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đứng sau vụ việc, trong khi một nhóm Hồi giáo Sunni cực đoan ít được biết đến đã thừa nhận gây ra vụ tấn công đẫm máu nói trên.

Sau khi chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad bị lật đổ năm ngoái, các lực lượng Hồi giáo nắm quyền cam kết bảo đảm chung sống hòa bình giữa các cộng đồng tôn giáo và thúc đẩy tiến trình chuyển tiếp có sự tham gia của tất cả các bên.

Tuy nhiên, đầu năm nay, các vụ thảm sát mang tính giáo phái đã xảy ra tại khu vực trung tâm của cộng đồng Alawite, trong khi các khu vực đa số người Druze ở miền Nam cũng chứng kiến nhiều cuộc giao tranh nghiêm trọng.

Trong dịp Giáng sinh, Bộ Nội vụ Syria đã triển khai một kế hoạch an ninh tại nhiều khu vực ở thủ đô. Tại khu phố cổ, lực lượng an ninh kiểm tra người đi bộ, dừng xe máy để kiểm soát, đồng thời bố trí quân tại các lối ra vào chính.

Một thành viên lực lượng an ninh cho biết mục tiêu là bảo đảm an toàn cho tất cả công dân, khẳng định bảo vệ người Thiên Chúa giáo và Hồi giáo là nghĩa vụ của nhà nước.

Khu phố cổ Damascus - nơi sinh sống của một cộng đồng Thiên Chúa giáo nhỏ nhưng sôi động - vẫn mang không khí lễ hội với đồ trang trí Giáng sinh, những quả châu đỏ treo trên cây và các quầy bán hạt dẻ nóng.

Bên cạnh lực lượng chính phủ, các “ủy ban khu phố” gồm người dân địa phương, chủ yếu là tín đồ Thiên Chúa giáo, cũng tham gia bảo vệ các nhà thờ, phối hợp với lực lượng an ninh.

Ông Fuad Farhat, 55 tuổi, người dân sinh sống tại khu Bab Touma, cho biết nhiều người lo ngại đám đông dịp lễ sẽ làm gia tăng rủi ro, nhưng các biện pháp bổ sung giúp người dân “cảm thấy an tâm hơn khi ra ngoài.”

Sinh viên Loris Aasaf, 20 tuổi, bày tỏ hy vọng: “Syria xứng đáng có niềm vui và một tương lai mới, nơi mọi cộng đồng cùng chung vui như trước đây.”

Gần nhà thờ Saint Elias, nơi xảy ra vụ tấn công hồi tháng 6, các lối ra vào được rào chắn bằng hàng rào kim loại, với lực lượng vũ trang thực hiện kiểm tra nghiêm ngặt người ra vào. Tại đây, một cây thông được thắp sáng với những ngôi sao mang hình ảnh các nạn nhân.

“Giáng sinh năm nay thật đặc biệt vì nỗi đau và mất mát,” bà Abeer Hanna, 44 tuổi, cho biết, nhấn mạnh các biện pháp an ninh là cần thiết vì “chúng tôi vẫn còn sợ hãi.”

Bà Hanaa Masoud thắp nến tưởng niệm chồng và người thân thiệt mạng trong vụ tấn công, nghẹn ngào nói: “Nếu đến nhà thờ mà còn có nguy cơ bị đánh bom, thì chúng tôi biết tìm sự an toàn ở đâu?”./.

