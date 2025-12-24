Giáo hoàng Leo XIV kêu gọi đình chiến toàn cầu trong ngày Giáng sinh

Ngày 23/12, Giáo hoàng Leo XIV đã kêu gọi các bên liên quan trên thế giới cân nhắc và tôn trọng một lệnh đình chiến toàn cầu trong dịp lễ Giáng sinh, nhằm tạo điều kiện cho hòa bình và đối thoại.



Phát biểu với báo giới tại dinh thự Castel Gandolfo, gần Rome (Italy), Giáo hoàng nhấn mạnh mong muốn các bên dành ít nhất 1 ngày để ngừng xung đột, coi đây là cử chỉ nhân đạo trong dịp kỷ niệm sự ra đời của Chúa Jesus.



Giáo hoàng cho biết ông lấy làm tiếc trước thông tin cho thấy đề xuất đình chiến chưa nhận được sự hưởng ứng đầy đủ, đồng thời bày tỏ hy vọng các bên xung đột sẽ lắng nghe lời kêu gọi này để thế giới có thể có “24 giờ hòa bình.”



Hiện nhiều cuộc xung đột vẫn diễn ra trên thế giới, trong đó xung đột tại Ukraine tiếp tục diễn biến phức tạp. Triển vọng đạt được tiến triển ngoại giao hiện vẫn còn nhiều thách thức, dù gần đây các đại diện cấp cao của Nga và Ukraine đã có những tiếp xúc riêng rẽ với quan chức Mỹ nhằm tìm kiếm giải pháp cho xung đột.



Đầu tháng này, Giáo hoàng Leo XIV đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Khi đề cập khả năng thăm Ukraine theo lời mời của nhà lãnh đạo nước này, Giáo hoàng cho biết ông mong muốn chuyến thăm có thể diễn ra trong tương lai, song chưa ấn định thời gian cụ thể.



Giáo hoàng cũng cho rằng các nỗ lực tìm kiếm hòa bình tại Ukraine mà không có sự tham gia ngoại giao của châu Âu là điều khó khả thi. Ông đồng thời cảnh báo rằng kế hoạch hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất có thể dẫn đến những thay đổi lớn trong mối quan hệ xuyên Đại Tây Dướng./.

