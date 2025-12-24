Giáng sinh 2025: Hà Nội rộn ràng trong ánh sáng và sự ấm áp

Không có cái rét ngọt đầu mùa như những Giáng sinh trước nhưng đêm Giáng sinh 2025 ở Hà Nội vẫn mang một sắc thái rất riêng, ấm áp, rộn ràng và đầy sức sống.

Khi thành phố lên đèn, nhịp sống hối hả của những ngày cuối năm như chậm lại để nhường chỗ cho không khí lễ hội lan tỏa khắp phố phường Thủ đô, đặc biệt tại khu vực xung quanh Nhà thờ Lớn, Nhà thờ Hàm Long, Nhà thờ Giáo xứ Cửa Bắc…

Tối 24/12, dòng người đổ về các khu vực trung tâm, trên các tuyến phố ánh đèn lung linh hòa cùng dòng phương tiện tạo nên bức tranh đô thị sống động. Những cây thông cao vút trang trí rực rỡ, những mô hình tuần lộc, ông già Noel, hang đá được trang trí công phu trước các cửa hàng, khách sạn, trung tâm thương mại khiến không khí Giáng sinh hiện diện rõ ràng hơn bao giờ hết.

Khu vực Nhà thờ Lớn Hà Nội tiếp tục là điểm hẹn quen thuộc trong đêm Giáng sinh. Ngay từ đầu giờ tối, rất đông người dân và du khách đã tập trung quanh khuôn viên nhà thờ để hòa mình vào không khí lễ hội. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, những bản thánh ca vang lên, tạo nên khoảnh khắc vừa thiêng liêng, vừa gần gũi.

Nhiều gia đình đưa con nhỏ tới đây để các em lần đầu cảm nhận không khí Noel giữa lòng Thủ đô. Các nhóm bạn trẻ tranh thủ chụp ảnh, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của một mùa Giáng sinh không lạnh nhưng đầy cảm xúc.

Không ít du khách nước ngoài tỏ ra thích thú khi chứng kiến một Hà Nội sôi động, cởi mở và giàu màu sắc lễ hội trong dịp Noel.

Khách du lịch quốc tế chụp ảnh lưu niêm tại Nhà thờ Lớn dịp Giáng sinh 2025. (Ảnh: Tuyết Mai/TTXVN)

Ông Garry de Graaf (quốc tịch Hà Lan), lần đầu đón Giáng sinh tại Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi thật may mắn được trải nghiệm Lễ Giáng sinh tại Hà Nội. Thủ đô của các bạn thật đẹp. Nhà thờ Lớn được trang hoàng rất đẹp và ấm áp. Dù xa quê hương, nhưng cảm giác ở đây khiến chúng tôi như đang đón Giáng sinh tại nhà.”

Với nhiều người Hà Nội, đặc biệt là các bạn trẻ, đêm Giáng sinh không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo mà còn là dịp để tận hưởng không khí lễ hội, gặp gỡ bạn bè sau một năm bận rộn. Các quán cà phê, nhà hàng quanh khu vực trung tâm đông khách hơn thường lệ. Những bản nhạc Giáng sinh quen thuộc vang lên, hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng.

Anh Hoàng An, làm việc cho một công ty nước ngoài, sinh sống tại khu vực Cổ Nhuế cho biết, cùng nhóm nhiếp ảnh trong một buổi thực hành chụp ảnh, làm phim, anh đã lựa chọn khu vực Nhà thờ Lớn Hà Nội để ghi lại không khí những ngày cuối năm.

“Chúng tôi chụp những khoảnh khắc chung của Hà Nội những ngày cuối năm, và khi đến Nhà thờ Lớn đúng dịp Giáng sinh, không khí Noel với cây thông, ánh đèn, các biểu tượng đặc trưng rất phù hợp để ghi lại những bức ảnh mang sắc màu lễ hội, khép lại một năm làm việc bận rộn,” anh Hoàng An chia sẻ.

Theo anh Sakalou Andrei (quốc tịch Nga), tại Hà Nội, Giáng sinh mang màu sắc của một sự kiện văn hóa-xã hội nhiều hơn là một ngày lễ tôn giáo thuần túy. Những ngày này, đường phố, trung tâm mua sắm, quán café được trang hoàng rực rỡ với đèn chiếu sáng, cây thông Noel… tạo không khí vui tươi, sôi động.

“Điều tôi cảm nhận rõ nhất là giới trẻ Hà Nội rất hào hứng với Giáng sinh. Mọi người đi dạo, gặp gỡ bạn bè, tận hưởng âm nhạc Noel vang lên ở nhiều không gian, thậm chí bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Không khí lễ hội ấy tạo cảm giác ấm áp, rộn ràng và như một khoảng chuyển nhịp trước khi Hà Nội bước vào Tết Nguyên đán - ngày lễ gia đình quan trọng nhất của người Việt,” anh Andrei nói.

Nhân dịp Giáng sinh và chào đón năm mới, nhiều khách sạn trên địa bàn Hà Nội triển khai các chương trình kích cầu với loạt gói sản phẩm ưu đãi, góp phần tạo không khí lễ hội sôi động dịp cuối năm.

Nhiều cơ sở lưu trú giới thiệu các gói nghỉ dưỡng kết hợp ẩm thực, âm nhạc, trang trí không gian mang đậm sắc màu Giáng sinh. Nhiều khách sạn tổ chức lễ thắp sáng cây thông, các hoạt động trải nghiệm cho gia đình và trẻ em, chương trình biểu diễn nghệ thuật, đêm nhạc… Các ưu đãi về giá phòng, dịch vụ ẩm thực và tiện ích đi kèm được áp dụng linh hoạt, đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách trong nước và quốc tế, góp phần làm phong phú thêm hoạt động du lịch, dịch vụ của Thủ đô trong mùa lễ hội.

Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều du khách lựa chọn dạo bộ quanh Hồ Gươm, ghé thăm Nhà thờ Lớn, thưởng thức ẩm thực đường phố và tận hưởng một đêm Noel theo cách rất riêng của Hà Nội.

“Noel năm nay không có cái rét ngọt như mọi năm nhưng chúng tôi cảm nhận Noel theo cách mới mẻ hơn, được diện áo dài đến chụp ảnh tại các nhà thờ, lên Hồ Tây ăn bánh tôm, hóng gió, dạo bờ Hồ Hoàn Kiếm… cũng khá thú vị,” bà Trịnh Thủy, phường Thanh Xuân bày tỏ.

Để người dân và du khách đón Giáng sinh an toàn, lực lượng chức năng đã bố trí lực lượng bảo đảm an ninh trật tự tại các khu vực tập trung đông người. Một cán bộ công an làm nhiệm vụ tại khu vực Nhà thờ Lớn đánh giá, dù lượng người đổ về rất đông, song ý thức chấp hành của người dân khá tốt, không xảy ra tình trạng chen lấn, mất trật tự.

Du khách đến tham quan, chụp ảnh lưu niệm tại Nhà thờ Lớn (Hà Nội) trong Giáng sinh 2025. (Ảnh: Tuyết Mai/TTXVN)

Không khí đêm Noel không chỉ gói gọn ở khu vực trung tâm mà còn lan tỏa tới nhiều khu dân cư, góc phố nhỏ. Trước cửa các ngôi nhà, ban công chung cư, những dây đèn nhấp nháy, vòng nguyệt quế, cây thông nhỏ được trang trí giản dị nhưng ấm cúng, tạo nên một Giáng sinh rất đời thường, rất Hà Nội.

Cùng với không khí lễ hội trong cộng đồng, Giáng sinh 2025 còn ghi nhận sự quan tâm, sẻ chia của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với đồng bào Công giáo. Trước đó, chiều 19/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã đến thăm, chúc mừng Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội và Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bà gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam Vũ Văn Thiên cùng các linh mục, tu sĩ và toàn thể đồng bào Công giáo thành phố Hà Nội cùng đón một mùa Giáng sinh ấm áp, an lành.

Khi đồng hồ dần chuyển sang những giờ cuối của đêm Giáng sinh, phố phường Hà Nội vẫn sáng đèn. Dòng người thưa dần, nhưng dư âm của một đêm lễ hội vẫn lan tỏa trong ánh mắt, nụ cười của mỗi người.

Đêm Giáng sinh 2025 để lại ấn tượng yên bình, ấm áp không chỉ bởi ánh đèn rực rỡ hay những bản nhạc Noel quen thuộc, mà còn bởi cảm giác sẻ chia, gắn kết giữa con người với con người thể hiện vẻ đẹp bình dị, thân thiện và luôn rộng mở./.

