Vụ công nhân bị đâm tử vong trong công ty ở Tây Ninh: Bắt 3 nghi can

Ngày 24/12, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã bắt giữ 3 nghi phạm liên quan đến vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Chuyển phát nhanh T.P, đóng trên địa bàn xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh khiến một công nhân tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 20 giờ ngày 23/12, 3 đối tượng nam đeo khẩu trang đi trên một xe môtô từ Quốc lộ 1A vào khu vực cổng Công ty T.P. Hai người trong số đó đi bộ vào bên trong công ty và nhanh chóng tiếp cận bàn làm việc của anh H.T.E (32 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long), tổ trưởng.

Tại đây, các đối tượng dùng tay đánh đấm liên tục vào anh H.T.E. Tiếp đó, một đối tượng rút dao mang sẵn trong người đâm vào vùng bẹn trái của nạn nhân, khiến anh H.T.E gục ngã.

Gây án xong, cả hai đối tượng bỏ chạy ra cổng công ty và được đối tượng còn lại điều khiển xe môtô chở cả 3 tẩu thoát về hướng phường Tân An, tỉnh Tây Ninh.

Các công nhân làm việc tại công ty đã nhanh chóng đưa anh H.T.E đi cấp cứu, tuy nhiên nạn nhân đã tử vong trước khi nhập viện.

Sau khi vụ việc xảy ra, công an đã nhanh chóng truy xét và bắt giữ 2 nghi phạm trực tiếp gây án là Lê Minh Tiền (20 tuổi, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh) và Tạ Quang Linh (19 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh). Cả hai từng là công nhân của Công ty T.P nhưng đã nghỉ việc khoảng 4 ngày trước khi xảy ra vụ việc.

Đồng thời, lực lượng chức năng cũng tạm giữ Phạm Minh Phú (23 tuổi, ngụ xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh), người điều khiển xe môtô chở các đối tượng liên quan đến vụ án.

Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật./.

Bắt giữ nghi phạm vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng ở Tây Ninh Sau khi gây án, đối tượng phân xác nạn nhân thành nhiều khúc, cho vào bao nilon, rồi dùng xe máy chở thi thể nạn nhân đi hơn 70km, rồi ném xuống kênh ở xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh để phi tang.