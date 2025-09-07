Xã hội

Bắt giữ nghi phạm vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng ở Tây Ninh

Sau khi gây án, đối tượng phân xác nạn nhân thành nhiều khúc, cho vào bao nilon, rồi dùng xe máy chở thi thể nạn nhân đi hơn 70km, rồi ném xuống kênh ở xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh để phi tang.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)
Chiều 7/9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang khẩn trương điều tra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, nạn nhân là một phụ nữ bị sát hại và thi thể bị phân khúc phi tang.

Cụ thể, sáng cùng ngày, người dân xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh phát hiện một thi thể nữ trong tình trạng không còn nguyên vẹn dưới một đoạn kênh, đã bốc mùi hôi và phân hủy nặng liền báo cho cơ quan chức năng.

Ngay sau đó, lực lượng công an đã phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và xác định nạn nhân khoảng 30 tuổi, chưa rõ lai lịch, không có giấy tờ tùy thân.

Quá trình truy xét nhanh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh xác định và bắt giữ nghi phạm gây án là một nam giới (chưa công bố danh tính).

Bước đầu, đối tượng khai nhận đã sát hại nạn nhân tại một phòng trọ gần cầu An Hạ, ấp 3A, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh.

Sau khi gây án, đối tượng phân xác nạn nhân thành nhiều khúc, cho vào bao nilon, rồi dùng xe máy chở thi thể nạn nhân đi hơn 70km, rồi ném xuống kênh ở xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh để phi tang.

Theo điều tra ban đầu, khoảng hai tuần trước, đối tượng cùng nạn nhân thuê phòng trọ tại xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh để đi làm. Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn, người phụ nữ này mất tích, còn đối tượng rời khỏi nơi ở.

Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án./.

