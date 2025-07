Bắc Ninh: Bắt được nghi phạm giết người lái xe ôm

Ngày 23/7, Công an xã Bố Hạ, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, nghi phạm giết người lái xe ôm là Đặng Quang Dũng, sinh năm 1992, trú tại thôn Vi Sơn, xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh, đã bị bắt.

Quá trình điều tra vụ án “Giết người” xảy ra ngày 22/7 tại xã Kép, tỉnh Bắc Ninh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh và Công an xã Bố Hạ, cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tố giác tội phạm, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ truy bắt đối tượng.

Đến khoảng 16 giờ 55 phút ngày 23/7, đã bắt giữ thành công đối tượng khi đang trong quá trình lẩn trốn tại khu vực chợ Bố Hạ thuộc xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh.

Tại cơ quan Công an, bước đầu đối tượng Đặng Quang Dũng đã khai nhận về hành vi giết người, cướp tài sản của ông M.

Vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ.Như vậy, chỉ sau hơn 1 ngày kể từ khi vụ án xảy ra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh và Công an xã Bố Hạ đã điều tra làm rõ và bắt giữ, xử lý đối tượng trước pháp luật.

Trước đó, như TTXVN đã đưa tin, sáng 23/7, một số người dân đi qua đồi lim gần khu vực Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc (xã Hữu Liên, tỉnh Lạng Sơn) phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn khi bẻ các cành cây ven đường che đậy vật gì đó.

Do đó, người dân đã quay lại kiểm tra thì phát hiện thi thể một người đàn ông bị giấu dưới lớp cây rừng, còn thanh niên kia bỏ chạy. Ngay sau đó, sự việc được báo cho chính quyền địa phương và lực lượng công an.

Lực lượng chức năng đã có mặt, nhanh chóng phong tỏa hiện trường để phục vụ khám nghiệm và điều tra.

Các đặc điểm nhận dạng ban đầu trùng khớp với ông Nguyễn Văn M - người hành nghề xe ôm mất tích trước đó và được gia đình, công đồng mạng chia sẻ để tìm kiếm ngày 22/7./.

