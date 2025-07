Bắc Ninh: Phát hiện thi thể, nghi là người lái xe ôm bị mất tích

Sáng 23/7, một số người dân đi qua đồi lim gần khu vực Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc (xã Hữu Liên, tỉnh Lạng Sơn) phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn khi bẻ các cành cây ven đường che đậy vật gì đó.

Do đó, người dân đã quay lại kiểm tra thì phát hiện thi thể một người đàn ông bị giấu dưới lớp cây rừng, còn thanh niên kia bỏ chạy. Ngay sau đó, sự việc được báo cho chính quyền địa phương và lực lượng công an.

Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã có mặt, nhanh chóng phong tỏa hiện trường để phục vụ khám nghiệm và điều tra. Danh tính nạn nhân chưa được công bố chính thức nhưng các đặc điểm nhận dạng ban đầu trùng khớp với ông Nguyễn Văn M - người hành nghề xe ôm mất tích trước đó.

Trước đó, 22/7, người thân ông Nguyễn Văn M (sinh năm 1959), trú tại thôn 2, xã Kép đăng tải thông tin tìm kiếm ông M trên mạng xã hội Facebook. Được biết, ông M làm nghề xe ôm ở xã Kép (tỉnh Bắc Ninh), mất tích vào ngày 22/7.

Qua trích xuất camera an ninh từ các hộ dân gần khu vực ông M thường đón khách cho thấy, khoảng 6 giờ ngày 22/7, ông chở một nam thanh niên mặc áo trắng, đeo túi màu đen đi về hướng tỉnh Lạng Sơn.

Công an tỉnh Bắc Ninh đang phối hợp với Công an tỉnh Lạng Sơn thu thập chứng cứ, khám nghiệm tử thi, truy tìm đối tượng nghi vấn; đồng thời ra thông báo đề nghị người dân nếu có bất kỳ thông tin nào liên quan đến vụ việc thì liên hệ với Công an tỉnh Lạng Sơn hoặc Công an tỉnh Bắc Ninh./.

