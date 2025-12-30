Phạt tù đối tượng lừa đảo người nhà của các bị án để chiếm đoạt tài sản

Ngày 30/12, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 12 năm tù giam đối với bị cáo Nguyễn Gia Huy (sinh năm 2002, ngụ phường Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, từ tháng 1/2025 đến tháng 4/2025, trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Đội Cảnh sát bảo vệ Trại tạm giam số 1, Công an tỉnh Tây Ninh (đặt tại xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, nay là phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh), Nguyễn Gia Huy đã tiếp cận người nhà các bị án và dùng thủ đoạn gian dối, đưa ra lời hứa sẽ giúp xét đặc xá, giảm án, hoặc tạo điều kiện cho các bị án học nghề trong trại giam để nhận tiền.

Bằng thủ đoạn trên, Huy đã nhiều lần chiếm đoạt của ông N.V.T. số tiền 450 triệu đồng; ông N.V.H 105 triệu đồng và bà L.T.D.K. 190 triệu đồng. Các bị hại đều là cha mẹ của các bị án tại Trại tạm giam số 1, Công an tỉnh Tây Ninh. Tổng số tiền đối tượng Nguyễn Gia Huy chiếm đoạt là 745 triệu đồng.

Cơ quan tố tụng xác định Nguyễn Gia Huy phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Đối với hành vi giao tiền của các bị hại, cơ quan tố tụng xác định, do bị cáo sử dụng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt, bản thân bị cáo Nguyễn Gia Huy ở thời điểm phạm tội không có chức vụ, quyền hạn trong giải quyết yêu cầu của các bị hại nên không xem xét xử lý hành vi đưa hối lộ.

Với các căn cứ nêu trên, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Gia Huy 12 năm tù giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định pháp luật./.

