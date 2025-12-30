Vụ sai phạm tại Trường Năng khiếu Thể dục thể thao Bến Tre: Tuyên án các bị cáo

Ngày 30/12, Tòa án Nhân dân Khu vực 5, tỉnh Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm đối với các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bến Tre (nay là tỉnh Vĩnh Long) và Trường Năng khiếu Thể dục thể thao tỉnh Bến Tre.

Trước đó, ngày 19/12, Tòa án Nhân dân Khu vực 5 đã mở phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre và Trường Năng khiếu Thể dục thể thao tỉnh Bến Tre (cũ).

Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Nguyễn Thiện Chí (63 tuổi, nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bến Tre) mức án 4 năm tù về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.”

Bị cáo Nguyễn Tuấn Tú (44 tuổi, nguyên Hiệu trưởng Trường Năng khiếu Thể dục thể thao tỉnh Bến Tre) 11 năm tù về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và 3 năm tù về tội “tham ô tài sản”, tổng hợp hình phạt là 14 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Hoàng Anh (44 tuổi, Phó hiệu trưởng Trường Năng khiếu Thể dục thể thao tỉnh Bến Tre) 2 năm tù về tội “tham ô tài sản.”

Về trách nhiệm dân sự, các bị cáo Thiện Chí và Tuấn Tú phải liên đới nộp lại ngân sách hơn 2,3 tỉ đồng; riêng bị cáo Tú phải nộp thêm gần 3 tỷ đồng và bị cáo Hoàng Anh nộp hơn 60 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Ngoài ra, Tòa cũng kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra làm rõ trách nhiệm của Kế toán trưởng và Trưởng phòng Hành chính của Trường Năng khiếu Thể dục thể thao Bến Tre trong giai đoạn 2019-2023.

Theo Cáo trạng số 26/CT-VKSVL-P1 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long, trong giai đoạn từ tháng 9/2019 đến tháng 12/2023, Trường Năng khiếu Thể dục thể thao trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre được ngân sách Nhà nước bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động.

Mặc dù biết rõ 2 Nghị quyết số 18 năm 2019 và Nghị quyết số 03 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bến Tre quy định kinh phí chế độ dinh dưỡng chỉ dành cho vận động viên, huấn luyện viên thể thao “Tuyển năng khiếu các cấp”, không có đối tượng “Tuyển năng khiếu dự bị tập trung” nhưng bị can Nguyễn Tuấn Tú khi đó là Hiệu trưởng Trường Năng khiếu Thể dục thể thao vẫn ký tờ trình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre để xin chủ trương chi tiền dinh dưỡng cho đối tượng là "Tuyển năng khiếu dự bị tập trung."

Bị can Nguyễn Thiện Chí, với vai trò Phó giám đốc Sở trực tiếp phụ trách trường đã không báo cáo Hội đồng Nhân dân tỉnh Bến Tre để làm rõ khái niệm “Tuyển năng khiếu các cấp” gồm các đối tượng nào mà tự ý ký văn bản số 2964 ngày 10/10/2019, đồng ý cho trường thực hiện khoản chi này theo dự toán được giao.

Sau đó, Nguyễn Tuấn Tú đã ký duyệt 86 chứng từ rút tiền từ ngân sách Nhà nước, gây thiệt hại tổng số tiền hơn 5,13 tỉ đồng. Số tiền này được chi cho các huấn luyện viên, vận động viên “Tuyển năng khiếu dự bị tập trung” luyện tập các bộ môn: bơi, Judo, Karate, cờ và Vovinam.

Ngoài hành vi gây thất thoát nêu trên, cơ quan tố tụng còn làm rõ hành vi “tham ô tài sản” và “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" của 2 lãnh đạo nhà trường là Nguyễn Tuấn Tú và Nguyễn Hoàng Anh.

Cụ thể, từ tháng 5/2021 đến tháng 12/2023, mặc dù Nguyễn Tuấn Tú và Nguyễn Hoàng Anh không trực tiếp tham gia giảng dạy nhưng vẫn chỉ đạo cấp dưới lập bảng chấm công khống.

Tú được chấm công dạy môn Cờ, còn Hoàng Anh được chấm công dạy môn Bóng chuyền. Nguyễn Hoàng Anh trực tiếp ký duyệt các bảng chấm công này để làm thủ tục thanh toán. Tổng số tiền 2 bị can chiếm đoạt là hơn 244 triệu đồng; trong đó Nguyễn Tuấn Tú nhận hơn 127 triệu đồng, Nguyễn Hoàng Anh nhận hơn 117 triệu đồng./.

