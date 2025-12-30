Thanh Hóa: Khẩn trương điều tra án mạng nghiêm trọng khiến 3 người trong gia đình tử vong

Ngày 30/12, Ủy ban Nhân dân phường Ngọc Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cho biết ở phường vừa xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

Trước đó, ngày 20/12, chị V.T.N.A và chồng là Dương Văn Khánh phát sinh mâu thuẫn. Do không đồng thuận với việc ly hôn, Dương Văn Khánh đã đe dọa gia đình bên vợ.

Ngày 27/12, chị V.T.N.A bỏ về nhà mẹ đẻ ở Tổ dân phố Hồng Phong 1, phường Ngọc Sơn sinh sống.

Tức giận vì bị vợ bỏ, sáng 30/12, Dương Văn Khánh đã điều khiển xe môtô biển kiểm soát 36B4-858.68 mang theo dao đến nhà mẹ vợ, chém vợ tử vong.

Sau khi gây án, Khánh tiếp tục đến nhà chị Đ.T.N (sinh năm 2001, trú tại Tổ dân phố Nam Tiến, phường Ngọc Sơn), là chị dâu của chị V.T.N.A.

Thời điểm này, chị Đ.T.N và con trai là cháu Đ.X.M (sinh năm 2023) đang ngủ trong phòng thì bất ngờ bị Khánh dùng dao chém, gây thương tích nặng cho hai mẹ con.

Nghe tiếng kêu cứu, người thân chạy vào thì Khánh đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên cháu Đ.X.M đã tử vong.

Sau khi gây án Khánh điều khiển xe môtô rời khỏi hiện trường, đến Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hợp Lực (phường Đào Duy Từ, tỉnh Thanh Hóa) nhảy lầu tự tử...

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khẩn trương vào cuộc.

Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung điều tra, làm rõ vụ việc nhằm kịp thời ổn định tình hình, dư luận xã hội.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Giết người để tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.

Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây hậu quả nặng nề về người, để lại nỗi đau lớn cho gia đình các nạn nhân và gây bức xúc trong dư luận xã hội./.

