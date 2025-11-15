Đắk Lắk: Điều tra vụ án mạng do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu

Ngày 15/11, Công an xã Tuy An Tây, tỉnh Đắk Lắk đã có báo cáo về vụ việc giết người mới xảy ra trên địa bàn xã.

Theo đó, vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 14/11, trong lúc ăn nhậu tại nhà ông N.P.L. (sinh năm 1975, trú thôn Xuân Thành, xã Tuy An Tây, Đắk Lắk) thì xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau giữa ông M.C.N. (sinh năm 1973) và ông Lê Ngọc Sơn (sinh năm 1991) cùng trú tại thôn Xuân Thành.

Sau đó, Lê Ngọc Sơn chạy về nhà mình (cạnh nhà ông L.), lấy một con dao bầu rồi quay lại tìm đánh ông N. Khi thấy nạn nhân đang ở trong nhà, Sơn lập tức cầm dao đâm một nhát trúng ngực, khiến ông N. tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Tuy An Tây đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ khẩn trương có mặt tại hiện trường để xác minh vụ việc.

Các cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc./.

