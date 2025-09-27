Phú Thọ: Bắt nghi phạm đâm chết vợ và hai người đàn ông khác trong đêm

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, vào khoảng hơn 20 giờ ngày 26/9, tại khu công nghiệp Phú Hà, phường Phong Châu và phường Vân Phú (tỉnh Phú Thọ) đã xảy ra vụ án mạng khiến 3 người tử vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để kiểm tra, chỉ đạo lực lượng chức năng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ.

Chỉ trong chưa đầy 2 giờ đồng hồ, lực lượng công an đã xác định, bắt nghi phạm gây án là Vũ Phương Nhung (sinh năm 1987, trú tại khu 3, xã Liên Minh, tỉnh Phú Thọ).

Cơ quan chức năng Công an tỉnh Phú Thọ xác định nguyên nhân ban đầu là do mâu thuẫn tình ái.

Vụ việc được xuất phát tại khu công nghiệp Phú Hà, phường Phong Châu. Tại đây, đối tượng Nhung đã dùng dao nhọn đâm anh Nguyễn Văn Nghĩa (sinh năm 1988, trú tại xã Bình Ca, tỉnh Tuyên Quang) và chị Cao Thị Yến (sinh năm 1995, trú tại khu 3, xã Liên Minh, tỉnh Phú Thọ), là vợ của Nhung, khiến cả hai tử vong tại chỗ.

Sau đó, đối tượng tiếp tục điều khiển xe môtô Honda Wave màu xanh, BKS 19K1-179.01 đến nơi ở của anh Nguyễn Tiến Đạt (sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú xã Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, tạm trú tại khu 3, phường Vân Phú) và dùng dao đâm anh Đạt.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật./.

