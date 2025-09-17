Hà Nội: Yêu cầu điều tra bổ sung vụ án giết người xảy ra cách đây 40 năm

Ngày 17/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án giết người xảy ra cách đây 40 năm.

Bị cáo trong vụ án này là Lý Quang Hòa (sinh năm 1958, tên gọi khác là Lý Quang Hoa, Nguyễn Đức Cường; hộ khẩu thường trú tại quận Cầu Giấy cũ, Hà Nội; chỗ ở tại huyện Long Thành cũ, tỉnh Đồng Nai) bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về tội “Giết người” theo quy định tại Điều 123, khoản 1, điểm n – Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, chiều 26/11/1985, tại khu vực chợ Xanh Dịch Vọng (huyện Từ Liêm cũ, Hà Nội), xuất phát từ mâu thuẫn trong việc mua bán cá giữa ông Nguyễn Đình Thái và Lê Xuân Lập (khi đó là học viên trường Tuyên huấn Trung ương) với bà Chu Kim Thúy (người bán cá) nên đã xảy ra xô xát cãi chửi, đánh nhau giữa 2 bên.

Chứng kiến cảnh xô xát, Lý Quang Hòa đang dọn hàng cho mẹ ở gần đó đã xông vào can ngăn và nói: “Ai cho chúng mày đánh thương binh.” Sau đó, Hòa đã đánh ông Thái và ông Lập. Bị đánh, ông Thái về trường Tuyên huấn Trung ương ở gần đó gọi bạn học (trong đó có ông Trần Nam Trung) ra. Cả nhóm đập phá hàng trong chợ và làm mẹ của Hòa bị thương, chảy máu.

Cùng lúc đó, Hòa bị nhóm học viên đuổi đánh. Bị cáo chạy về nhà lấy thanh gỗ có gắn chân ghế và cùng em trai cầm theo hung khí ra đánh nhau với nhóm học viên trường Tuyên huấn. Cáo trạng xác định bị cáo Hòa đã cầm gậy đánh vào đầu ông Trần Nam Trung gây ra vết thương sập hộp sọ, dẫn đến tử vong.

Sau khi xảy ra vụ việc, Lý Quang Hòa sau đó đã bỏ trốn, sống ở nhiều nơi và bị truy nã. Ngày 1/8/2024, Hòa đến cơ quan công an đầu thú.

Theo Viện Kiểm sát, sau khi xảy ra vụ đánh nhau, ông Trần Nam Trung đã tử vong. Đến tối 26/11/1985 nhóm học viên trường Tuyên huấn, đã quay lại và đốt nhà bị cáo Hòa.

Trả lời thẩm vấn tại tòa, em trai của Hòa là Lý Quang Minh cho biết, sau khi vụ ẩu đả xảy ra, nhóm học viên trường Tuyên Huấn quay lại đốt nhà ông. Ngôi nhà bị thiêu cháy khiến người nhà ông Minh phải đi nơi khác ở, không dám quay về. Riêng ông Minh ở lại ngôi nhà bị cháy và mất một năm sau mới có thể sửa sang lại ngôi nhà để tiếp tục sinh sống.

Đối với hành vi đốt nhà, hủy hoại tài sản, theo Viện Kiểm sát, thời điểm đó, Phòng Cảnh sát điều tra xét hỏi, Công an thành phố Hà Nội đã khám nghiệm hiện trường, xác định thiệt hại tài sản và đã khởi tố vụ án Cố ý hủy hoại tài sản riêng của công dân vào cùng ngày 26/11/1985. Đến nay xác định nội dung này đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự nên không đề cập xử lý.

Tại phiên tòa ngày 17/9, đại diện Viện Kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố và cho rằng, tại Cơ quan điều tra, bị cáo Hòa đã thừa nhận hành vi phạm tội. Đại diện Viện Kiểm sát đã công bố lời khai của một số nhân chứng cho rằng đã nhìn thấy bị cáo Hòa đánh nạn nhân.

Trình bày trước Hội đồng xét xử, ông Lý Quang Minh cho rằng lời khai của các nhân chứng là không đáng tin cậy. Trong khi đó luật sư của bị cáo Hòa đề nghị mời một số nhân chứng đến tòa để đối chất.

Sau khi xem xét vụ án, Hội đồng xét xử đã quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung để làm rõ một số điểm còn chưa sáng tỏ trong vụ án./.

An Giang: Bắt đối tượng truy nã đặc biệt về tội giết người Chiều 7/8/2025, Phan Thiên Phước - đối tượng giết người do mâu thuẫn băng nhóm - đã bị các trinh sát hình sự, Công an tỉnh An Giang bắt giữ khi đang lẩn trốn tại xã Tân Hòa, tỉnh Vĩnh Long.