Công an Cần Thơ liên tiếp bắt 2 đối tượng giết người lẩn trốn trên địa bàn

Với sự phối hợp chặt chẽ với Công an các địa phương khác, trong 2 ngày qua, Công an thành phố Cần Thơ đã bắt giữ được 2 đối tượng phạm tội ở địa bàn khác lẩn trốn tại Cần Thơ.

Theo thông tin từ Công an thành phố Cần Thơ, chiều 6/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ phối hợp với Công an xã Phú Tâm (địa bàn tỉnh Sóc Trăng cũ) nhanh chóng bắt giữ đối tượng Thạch Dương, sinh năm 2005, đăng ký thường trú tại ấp Phú Hòa A, xã Phú Tâm, thành phố Cần Thơ, hiện đang sống tại xã Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, bàn giao cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi giết người.

Cụ thể, vào khuya 5/8, do có mâu thuẫn nên sau khi nhậu xong, Thạch Dương mang theo dao tự chế và nhờ một người bạn chở đến nhà của anh Đặng Hữu Lợi, sinh năm 1990, tại số 18/3 Lê Văn Lương, xã Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết.

Tại đây, Dương đã dùng dao chém vào bụng của anh Lợi rồi bỏ chạy. Đến sáng 6/8, Dương bỏ trốn về nhà tại xã Phú Tâm, thành phố Cần Thơ.

Sau khi nhận được thông tin từ Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ đã khẩn trương triển khai các biện pháp công tác.

Đến 13 giờ, ngày 6/8, đơn vị đã phối hợp với Công an xã Phú Tâm bắt giữ đối tượng Thạch Dương và bàn giao cho Công an xã Nhà Bè và Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, vào trưa 5/8, sau khi nhận được thông tin Công an tỉnh Gia Lai truy tìm đối tượng Dương Chí Tính, sinh năm 1988, quê quán tại thành phố Cần Thơ về hành vi giết người, cướp tài sản, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Cần Thơ bố trí lực lượng tuần tra, chốt chặn.

Đến 18 giờ cùng ngày, tại khu vực cầu Bưng Cóc, phường Mỹ Xuyên, lực lượng Công an phát hiện đối tượng đang điều khiển xe máy di chuyển trên Quốc lộ 1A nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra và bắt giữ đối tượng, sau đó bàn giao cho Công an tỉnh Gia Lai để điều tra theo thẩm quyền./.

