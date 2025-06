Lào Cai: Bắt giữ đối tượng giết người sau hơn 2 giờ gây án

Ngày 23/6, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đối tượng Chảo Duần Chình, kẻ ra tay sát hại ông Ch. X. S tại xã Tả Phời, thành phố Lào Cai vào chiều 22/6 đã bị bắt giữ sau hơn 2 giờ gây án.

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 ngày 22/6, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lào Cai nhận được thông tin của Công an xã Tả Phời về việc tại thôn Séo Tả 2, xã Tả Phời xảy ra vụ giết người.

Nạn nhân là ông Ch. X. S., sinh ngày 2/6/1975, thường trú tại thôn Bản Kim, xã Thanh Bình, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an xã Tả Phời nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường để điều tra; chủ trì, phối hợp Công an xã và lực lượng an ninh cơ sở trên địa bàn và các xã lân cận tổ chức rà soát, xác minh, truy xét đối tượng gây án.

Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, các lực lượng phối hợp, bắt giữ thành công đối tượng gây án là Chảo Duần Chình (sinh ngày 24/2/1982, đăng ký thường trú tại thôn Yên Sơn, xã Ngũ Chỉ Sơn, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai).

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra, Chào Duần Chình khai nhận, khoảng tháng 8/2024, Chình phát hiện vợ là H. S. M. (sinh năm 1981, đăng ký thường trú tại thôn Yên Sơn, xã Ngũ Chỉ Sơn, thị xã Sa Pa) có quan hệ tình cảm và đến ở với ông Ch. X. S. tại thôn Bản Kim, xã Thanh Bình, thị xã Sa Pa. Chảo Duần Chình đã tìm gặp, khuyên vợ quay về ở cùng nhưng không được.

Đến khoảng 14 giờ 30 phút ngày 22/6, Chảo Duần Chình nhận được thông tin Ch. X. S. đang ở thôn Séo Tả 2, xã Tả Phời, thành phố Lào Cai nên Chình đã đi xe máy (biển số 24B2-325.66) từ nhà ở thôn Yên Sơn, xã Ngũ Chỉ Sơn, thị xã Sa Pa, đi đến thôn Séo Tả 2 và đuổi theo Ch. X. S.

Sau đó, Chảo Duần Chình dùng đoạn gậy gỗ cầm theo vụt một phát trúng vào đầu của Ch. X. S. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Chảo Duần Chình bỏ trốn khỏi hiện trường, trên đường chạy trốn bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ tiến hành các hoạt động điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, vật chứng có liên quan và thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, ra Quyết định tạm giữ đối với Chảo Duần Chình về hành vi giết người để tiếp tục điều tra, làm rõ./.

Đồng Nai: Đối tượng giết chủ tiệm tạp hóa bị bắt sau 5 giờ gây án Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt được kẻ giết người khi đối tượng này đang lẩn trốn trên địa bàn phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.