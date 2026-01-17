Đắk Lắk: Bắt giữ đối tượng sản xuất 180kg pháo nổ để bán dịp Tết Nguyên đán

Ngày 17/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Ngô Đức Phong (23 tuổi) trú tại xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi “Sản xuất hàng cấm.”

Đây là đối tượng đã sản xuất 180kg pháo nổ để bán kiếm lời trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 4/2025, do cần tiền tiêu xài cá nhân nên Phong lên mạng tìm hiểu cách chế tạo các loại pháo hoa trụ, bệ và pháo hoa trứng. Sau đó, Phong vào trang thương mại điện tử đặt mua các vật liệu, hóa chất như bột lưu huỳnh, bột đồng, bột nhôm và các hạt nổ để chế pháo nổ.

Tại nhà rẫy của gia đình ở thôn 16, xã Ea Wer, Phong đã chế tạo, sản xuất pháo nổ. Sau khi chế tạo, sản xuất pháo nổ thành công, Phong đưa một số pháo về cất giấu trong phòng ngủ. Một số pháo còn lại, Phong để tại nhà rẫy cùng công cụ, phượng tiện, vật liệu và hóa chất.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk đã kịp thời phát hiện, bắt giữ Phong, ngăn chặn những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra do chế tạo pháo nổ.

Bước đầu, Phong khai nhận sản xuất pháo là vì “đam mê” và bán kiếm lời trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Khám xét nơi ở của Phong, Công an đã thu giữ 180kg pháo nổ các loại do đối tượng này tự sản xuất, cùng nhiều tang vật, phương tiện, hóa chất liên quan.

Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo, tai nạn trong chế tạo, sử dụng pháo nổ không chỉ trả giá bằng chính các bộ phận trên cơ thể, mạng sống của bản thân mà còn để lại nỗi đau và gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Để hạn chế tai nạn đáng tiếc do pháo gây ra, mỗi người dân, gia đình và nhà trường cần có biện pháp giáo dục, phòng ngừa con em mình không tự chế, sử dụng các loại pháo nổ./.

