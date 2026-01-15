Quảng Trị bắt đối tượng chuyển trái phép 30 hộp pháo hoa nổ qua biên giới

Thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết, thực hiện kế hoạch đấu tranh Chuyên án QT325 về đấu tranh với đường dây mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ từ Lào vào Việt Nam qua địa bàn biên giới tỉnh Quảng Trị, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng bắt giữ, xử lý một đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép hàng cấm.

Cụ thể, lúc 14 giờ 45 phút ngày 13/1/2026, tại Quốc lộ 9 thuộc địa phận thôn Làng Vây (xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị), Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo phối hợp với Phòng Nghiệp vụ và Đội Trinh sát Đặc nhiệm thuộc Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động 2 đấu tranh thành công Chuyên án QT325, bắt quả tang đối tượng Trần Văn Bình (sinh năm 1992, trú phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) điều khiển phương tiện xe ôtô đầu kéo biển kiểm soát 43H-031.73 gắn rơmoóc chở container biển kiểm soát 43R-038.27 có hành vi vận chuyển trái phép hàng cấm.

Tang vật thu giữ gồm 30 hộp pháo hoa nổ có trọng lượng khoảng 54kg.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục ban đầu và bàn giao cho cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Trị để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, trước đó ngày 11/1, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt đã phối hợp với Công an xã Bến Hải (tỉnh Quảng Trị) phát hiện, bắt giữ một đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép pháo hoa nổ trên địa bàn xã Bến Hải.

Đối tượng bị bắt là Nguyễn Thị Mỹ Nhân (sinh năm 1985, trú khối 3A, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị) có hành vi vận chuyển trái phép 9 hộp pháo hoa nổ (loại 49 ống) và 50 viên pháo bi./.

