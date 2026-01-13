Lâm Đồng thu hồi toàn bộ đất của Khu đô thị thương mại Đại Ninh

Ngày 13/1, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định thu hồi toàn bộ diện tích đất đã giao, cho thuê và đã cho phép Công ty cổ phần Đầu tư - Du lịch Sài Gòn Đại Ninh chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh (thuộc địa bàn các xã Đức Trọng, Ninh Gia và Tà Hine).

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, lý do thu hồi vì Công ty cổ phần Đầu tư - Du lịch Sài Gòn Đại Ninh vi phạm các pháp luật về đất đai theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013 (nay là khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024) và Công ty được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng (cũ) cho phép gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng 24 tháng từ tháng 1/2022 nhưng đến nay vẫn chưa đưa đất vào sử dụng. Nhà nước không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2024.

Tổng diện tích đất thu hồi theo hồ sơ pháp lý là 1.428,356 ha, diện tích đất thực tế là 1.434,763 ha (tăng 6,404 ha do tính toán lại diện tích). Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng giao các đơn vị quản lý diện tích đất sau khi thu hồi từ dự án nêu trên.

Cụ thể, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đức Trọng quản lý diện tích hơn 1.180 ha (xã Đức Trọng hơn 537 ha; xã Tà Hine gần 643 ha); Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý diện tích hơn 254 ha (xã Đức Trọng hơn 17 ha, xã Ninh Gia hơn 23 ha, xã Tà Hine hơn 6 ha).

Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Công ty cổ phần Đầu tư - Du lịch Sài Gòn Đại Ninh chấp hành quyết định thu hồi đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có).

Đồng thời, giao các địa phương, đơn vị tiếp nhận, quản lý chặt chẽ diện tích đất được giao, không để xảy ra lấn chiếm; tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh gia hiện trạng tài nguyên rừng hiện có trên đất thu hồi; tổ chức cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất theo quy định trong trường hợp Công ty cổ phần Đầu tư - Du lịch Sài Gòn Đại Ninh không chấp hành quyết định thu hồi…./.

