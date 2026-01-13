Thủ tướng chủ trì Phiên họp Ban Chỉ đạo TW về chính sách nhà ở, bất động sản

Sáng 13/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản (Ban Chỉ đạo) chủ trì Phiên họp thứ 5 của Ban Chỉ đạo. Phiên họp được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ, trực tuyến với điểm cầu 34 tỉnh, thành phố.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quyền có chỗ ở là quyền cơ bản của công dân, trong đó nhà ở là nhu cầu thiết yếu của mỗi người dân. Phát triển nhà ở là một trụ cột quan trọng của chính sách an sinh xã hội, đồng thời cũng là một động lực thúc đẩy tăng trưởng và ổn định thị trường lao động, phát triển kinh tế-xã hội bền vững.

Thời gian qua, đặc biệt trong năm 2025, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo rất quyết liệt công tác phát triển nhà ở, nhất là nhà ở xã hội, với việc hoàn thành hơn 102.000 căn nhà ở xã hội năm 2025, hướng đến mục tiêu hoàn thành sớm 1 triệu căn nhà ở xã hội vào năm 2028; hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát, xây dựng nhà ở cho người có công trước 5 năm 4 tháng; khẩn trương, thần tốc, “làm ngày, làm đêm” triển khai Chiến dịch Quang Trung sửa chữa và xây dựng lại nhà ở cho người dân chịu ảnh hưởng bởi thảm họa thiên tai vừa qua, dự kiến hoàn thành vào giữa tháng 1 này.

Thủ tướng ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng, nghiêm túc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ về phát triển nhà ở, nhất là nhà ở xã hội của các bộ, ngành, địa phương, nhất là Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Thủ tướng khẳng định những kết quả trên không chỉ thể hiện trách nhiệm, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, mà còn thể hiện rõ tính nhân văn, bản chất ưu việt của chế độ ta; góp phần thiết thực bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống người dân, nhất là người thu nhập thấp, công nhân, người lao động và phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững, công bằng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ 5 của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Theo Thủ tướng, nhu cầu nhà ở hiện nay không chỉ dừng ở sở hữu mà đang chuyển mạnh sang thuê hay thuê mua để ổn định chỗ ở lâu dài, phù hợp với khả năng chi trả, đặc điểm việc làm và quá trình dịch chuyển lao động.

Do đó, chính sách nhà ở xã hội cũng cần được điều chỉnh theo hướng tái cấu trúc chỗ ở của người dân theo hướng bền vững, giảm dần tư duy chạy theo số lượng, bảo đảm mọi người đều có cơ hội tiếp cận chỗ ở an toàn, phù hợp với điều kiện và nhu cầu của mình. Nhà ở xã hội cho thuê là một nhiệm vụ quan trọng, mang tính căn cơ và lâu dài, không làm theo phong trào, không làm manh mún.

Thủ tướng lưu ý phiên họp này có tính chất quan trọng để thống nhất tư duy, bàn cách làm và giải pháp triển khai phát triển nhà ở xã hội trong giai đoạn tới, phù hợp với tình hình thực tiễn đang đặt ra.

Thủ tướng yêu cầu các đại biểu tập trung đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ đã được giao tại các phiên họp trước, nhất là tình hình nhà ở và thị trường bất động sản; tình hình cấp tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản; đề xuất về chỉ tiêu nhà ở xã hội cho thuê năm 2026 và các năm tiếp theo, nhất là ở địa phương có các đô thị lớn, khu công nghiệp, khu vực tập trung đông lao động. Các bên liên quan hành động trên tinh thần đảo đảm đúng vai, đúng việc, đúng thẩm quyền, nhất là việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt bỏ khâu trung gian không cần thiết; đưa các dự án nhà ở xã hội, nhất là nhà ở xã hội cho thuê, vào “luồng xanh”, “luồng ưu tiên.”

Thủ tướng yêu cầu thảo luận, thống nhất các giải pháp tổ chức thực hiện trong thời gian tới, bảo đảm đúng vai, đúng việc, đúng thẩm quyền, nhất là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt bỏ khâu trung gian không cần thiết; đưa các dự án nhà ở xã hội, nhất là nhà ở xã hội cho thuê, vào “luồng xanh,” “luồng ưu tiên”; xem xét trình cấp có thẩm quyền biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng, hoàn thiện thể chế và tổ chức triển khai phát triển nhà ở xã hội.

Theo Bộ Xây dựng - Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, thời gian qua, đặc biệt là năm 2025 chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tiếp tục được quan tâm hoàn thiện.

Trong số đó, Chính phủ đã trình Quốc hội ban hành 1 Nghị quyết, ban hành theo thẩm quyền 4 Nghị định về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội, sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến lĩnh vực nhà ở, quản lý thị trường bất động sản.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh báo cáo tình hình nhà ở và thị trường bất động sản. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ ban hành 1 Quyết định, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành 1 Thông tư; đồng thời ban hành hướng dẫn về xác định đối tượng, điều kiện, tiêu chí vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân, nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp, cải tạo, xây dựng lại chung cư.

Các bộ, ngành cũng gấp rút đề xuất thành lập "Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất" do Nhà nước thành lập; đang hoàn thiện Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản; trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật về phát triển nhà ở xã hội.

Các bộ, ngành phối hợp với địa phương rà soát xúc tiến việc thành lập Quỹ nhà ở quốc gia; bãi bỏ thủ tục đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đối với hoạt động mua, bán căn hộ chung cư gây rào cản, khó khăn cho doanh nghiệp; làm rõ nhu cầu về thuê nhà ở, đề xuất chỉ tiêu phát triển nhà ở cho thuê năm 2026 và các năm tiếp theo, giai đoạn 2027-2030; kiện toàn Ban Chỉ đạo về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tại địa phương./.

