Quảng Ninh phát triển đột phá trên 3 trụ cột "Thiên nhiên-Con người-Văn hóa"

Sau 40 năm đổi mới, Quảng Ninh đã giành được nhiều thành tựu to lớn, nhiều mặt nổi bật, mang tính tiên phong và đột phá, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc, đổi mới và phát triển đất nước.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Hồng Dương chia sẻ 40 năm qua, tỉnh Quảng Ninh chú trọng đổi mới tư duy, phương thức phát triển dựa trên ba trụ cột "Thiên nhiên-Con người-Văn hóa."

Đặc biệt, từ năm 2011 đến nay, Quảng Ninh đã tập trung đưa công cuộc đổi mới toàn diện đi vào chiều sâu, chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, bền vững hơn.

Kinh tế liên tục tăng trưởng cao và ổn định, quy mô kinh tế tăng nhanh (năm 2025 ước đạt 395.000 tỷ đồng, gấp 7 lần so với năm 2010, gấp 71,6 lần so năm 2000, gấp 135,7 lần so với năm 1995), chiếm trên 10% tổng quy mô kinh tế vùng đồng bằng Sông Hồng.

GRDP bình quân đầu người của Quảng Ninh luôn nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước, năm 2025 ước đạt trên 11.000 USD (gấp 4,6 lần so với năm 2010, gấp 25,4 lần so với năm 2000, gấp 47,7 lần so với năm 1995). Quảng Ninh là một trong những địa phương có điều tiết cho ngân sách quốc gia và có số thu nằm trong nhóm các tỉnh, thành cao nhất cả nước.

Tỉnh tập trung đẩy mạnh phát triển công nghiệp sạch, công nghệ thông minh, thân thiện với môi trường, tăng nhanh tỷ trọng đóng góp của công nghiệp chế biến, chế tạo. Tỉnh phát triển hợp lý ngành công nghiệp khai khoáng, trọng điểm là ngành Than, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Phát triển dịch vụ tổng hợp hiện đại ở Quảng Ninh ngày càng giữ vai trò chủ đạo. Du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn gắn với phát triển bền vững kinh tế biển. Tỉnh đã tạo bứt phá về tốc độ phát triển các hạ tầng chiến lược, nhất là hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại liên thông, tổng thể.

Công chức phường Mạo Khê, Quảng Ninh, hướng dẫn công dân nộp hồ sơ chứng thực lên Cổng dịch vụ công Quốc gia. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Tỉnh đã tạo đột phá về chất lượng cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Cho đến nay, Quảng Ninh là địa phương duy nhất nhiều năm liền dẫn đầu về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và các chỉ số chính quyền liêm chính, kiến tạo, hành động phục vụ nhân dân.

Quảng Ninh đã “vươn lên trở thành một trong những tỉnh đi đầu trong công cuộc đổi mới sáng tạo của vùng đồng bằng Bắc Bộ, một cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc” ngày càng định hình rõ nét một Quảng Ninh giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Tháng 12/1986, với tinh thần “nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật,” Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI chủ trương tiến hành đổi mới toàn diện, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực.

Đường lối đổi mới được Đảng đề ra tại Đại hội lần thứ VI là bước ngoặt trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta, mở ra cơ hội để tỉnh Quảng Ninh khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh, từng bước đổi mới tư duy, đoàn kết vượt qua khó khăn, thách thức để phát triển kinh tế-xã hội với tinh thần quyết tâm, quyết liệt thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới.

Bà Bùi Thị Huyền Trang, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hà Lầm chia sẻ qua 40 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, phường Hà Lầm đã có bước chuyển mình mạnh mẽ, toàn diện trên các lĩnh vực.

Từ một địa phương chủ yếu dựa vào khai thác than, cơ sở hạ tầng còn hạn chế, đến nay Hà Lầm đã trở thành một phường phát triển năng động, có kết cấu hạ tầng đô thị ngày càng hoàn thiện, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao.

Kinh tế có bước tăng trưởng ổn định, an sinh xã hội được bảo đảm, quốc phòng-an ninh giữ vững, hệ thống chính trị không ngừng được củng cố, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, diện mạo đô thị ngày càng khang trang, sạch đẹp, văn minh, từng bước tiệm cận với các tiêu chí của đô thị phát triển.

Những thành tựu đạt được là minh chứng sinh động cho hiệu quả của đường lối đổi mới, đồng thời là nền tảng vững chắc để Hà Lầm tiếp tục vươn lên trong giai đoạn phát triển mới, góp phần tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập của tỉnh Quảng Ninh.

Bà Phạm Thu Hằng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Quảng La chia sẻ với nỗ lực, quyết tâm mạnh mẽ và tinh thần đoàn kết, ý chí sắt son, qua gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, bám sát vào sự chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh uỷ, Đảng bộ xã Quảng La đã đề ra những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể trong từng giai đoạn, từng năm để triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn và các vấn đề phát sinh tại địa phương.

Quá trình triển khai luôn chủ động, linh hoạt, sáng tạo, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế nổi trội, nguồn lực, sức mạnh to lớn từ nhân dân, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đổi mới.

Từ những xã thuộc vùng khó khăn, mang nhiều đặc thù của khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, với tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao, dân cư thưa thớt, điều kiện kinh tế còn nghèo nàn, đến nay, sau nhiều năm nỗ lực không ngừng, Quảng La mới (sau sáp nhập từ tháng 7/2025) đã có bước chuyển mình mạnh mẽ.

Hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội được đầu tư đồng bộ, kết nối liên thông tổng thể, tạo ra sự thay đổi rõ rệt về diện mạo nông thôn ngày mới. Đến nay, ở xã không còn hộ nghèo, cận nghèo theo tiêu chí của tỉnh Quảng Ninh. Xã đã hoàn thành sớm các chương trình mục tiêu quốc gia.

Đặc biệt, 100% trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được kết nối hỗ trợ, duy trì chế độ đỡ đầu và chăm sóc thường xuyên.

Những thành tựu nổi bật qua 40 năm đổi mới không chỉ là kết tinh của ý chí, bản lĩnh và tinh thần đoàn kết của Đảng bộ và nhân dân địa phương, mà còn là nền tảng vững chắc, tạo thế và lực quan trọng để xã Quảng La mới bước vào nhiệm kỳ 2025-2030 với quyết tâm chính trị cao, khát vọng phát triển mạnh mẽ.

Trên cơ sở đó, Đảng bộ xã Quảng La xác định tiếp tục phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số toàn diện; phát triển kinh tế bền vững đi đôi với bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Xã xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phấn đấu đưa Quảng La phát triển nhanh, bền vững, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh Quảng Ninh trong giai đoạn mới./.

'Quảng Ninh là điểm sáng của nỗ lực, đổi mới và sáng tạo' Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình nhận định mặc dù không gian kinh tế của Quảng Ninh không được mở rộng như nhiều địa phương khác nhưng đây vẫn là điểm sáng của những nỗ lực, đổi mới, sáng tạo.