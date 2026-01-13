Tiến tới Đại hội XIV của Đảng: Vì hạnh phúc và sự an cư của nhân dân

Thiên tai khốc liệt và dị thường trong năm 2025 đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản của nhân dân, đặc biệt là nhà ở của người dân khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Nỗi lo chỗ ở càng đè nặng đối với hàng trăm hộ dân khi Tết Nguyên đán đang đến gần.

Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ, giúp đỡ của cả hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương, "Chiến dịch Quang Trung" và sự đồng hành của các tổ chức quốc tế, nhiều hộ dân ở những khu vực trên đã có nhà mới khang trang để đón mùa xuân mới.

An cư - lòng tin của dân với Đảng

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao tại Công điện số 234/CĐ-TTg ngày 30/11/2025 về việc phát động, triển khai “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại do các đợt thiên tai vừa qua tại các tỉnh miền Trung; Công điện số 246/CĐ-TTg ngày 30/12/2025 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”; Công điện số 01/CĐ-TTg ngày 1/1/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc nỗ lực hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung,” các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đã trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, huy động tối đa nguồn lực, lực lượng cần thiết thực hiện “3 ca, 4 kíp,” “làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ,” “làm xuyên lễ tết” quyết tâm hoàn thành việc xây dựng lại nhà ở bị sập, đổ, lũ cuốn trôi cho người dân trước ngày 15/1/2026.

Tính đến sáng ngày 10/1/2026, các địa phương và lực lượng chức năng đã hoàn thành sửa chữa xong 34.759 nhà hư hỏng, đạt 100%, trong đó Gia Lai 27.522 nhà, Đắk Lắk 6.132 nhà, Khánh Hòa 290 nhà...Số nhà ở bị sập, đổ phải xây dựng mới là 1.597 nhà, trong đó Gia Lai 674 nhà, Đắk Lắk 606, Đà Nẵng 144 nhà...

Lực lượng quân đội thực hiện xây nhà cho người dân vùng lũ ở Gia Lai. (Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN)

Đến nay 100% số nhà đã được khởi công xây dựng, số nhà đã được xây dựng hoàn thành 1.182 nhà, đạt 74%, trong đó Gia Lai 496 nhà, Đắk Lắk 414 nhà, Đà Nẵng 111 nhà... Số nhà đã khởi công, chưa hoàn thành là 415 nhà, chiếm 26%, trong đó Gia Lai 178 nhà, Đắk Lắk 192 nhà, Đà Nẵng 33 nhà... Hiện các tỉnh, thành phố đang nỗ lực thực hiện để hoàn thành trước ngày 15/1. Tỉnh Quảng Trị và thành phố Huế đã hoàn thành việc xây nhà mới.

Nhiều người dân nhận nhà đều bày tỏ niềm vui. Xúc động khi nhận được nhà mới, bà Nguyễn Thị Khuyên, xã Khe Tre, thành phố Huế chia sẻ: "Mấy ngày nay khi thấy ngôi nhà mới hoàn thiện, tôi hạnh phúc quá đến không thể ngủ được. Các cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 6, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế rất tận tâm tích cực làm việc. Dù thời tiết có khắc nghiệt đến đâu, các đồng chí vẫn kiên trì làm việc, đội mưa đội gió để xây nhà cho chúng tôi. Điều này khiến cho vợ chồng tôi cảm động vô cùng.”

Cùng tâm trạng, trong căn nhà mới được hỗ trợ, chị Huỳnh Thị Kim Liên, xã Suối Hiệp, tỉnh Khánh Hòa bày tỏ: “Sau lũ, nhà cửa hư hết, không còn gì cả. Lúc đó chỉ có nước mắt. Nhưng rồi được Nhà nước, cán bộ hỗ trợ xây nhà mới, tôi rất cảm động và biết ơn. Bây giờ có nhà mới rồi, tôi cảm thấy vừa có nước mắt mà cũng có nụ cười. Tết này chắc chắn sẽ ấm áp hơn. Trong cái rủi vẫn còn cái may, được ở nhà mới, sạch sẽ hơn. Mấy đứa nhỏ vui, mình cũng vui. Nhờ có sự hỗ trợ của Nhà nước, của các cán bộ, chiến sỹ làm việc rất nhiệt tình, xây dựng nhanh, nên gia đình tôi có thêm động lực để cố gắng làm ăn, lo cho tương lai."

Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Văn Tiến nêu rõ, chiến dịch Quang Trung có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đây là khoảng thời gian rất gấp rút, với phương châm thần tốc, quyết liệt nhằm bảo đảm người dân có nơi ở an toàn, ổn định cuộc sống, có chỗ thờ cúng tổ tiên và đón Tết Nguyên đán năm mới 2026.

Đối với ngành phòng chống thiên tai, chiến dịch này góp phần thúc đẩy quá trình phục hồi nhanh và bền vững hơn, không chỉ dừng ở việc khôi phục nhà ở mà còn củng cố hạ tầng thiết yếu, nâng cao khả năng chống chịu của cộng đồng. Đặc biệt là lòng tin của nhân dân vào Đảng và Chính phủ.

Đồng hành từ các tổ chức quốc tế

Bên cạnh công tác chỉ đạo, điều hành của Đảng, Chính phủ, nỗ lực ứng phó, khắc phục hậu quả của các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương, sự chung tay của cộng đồng người dân, công tác huy động nguồn lực quốc tế được đặt ra như một yêu cầu cấp thiết nhằm hỗ trợ kịp thời người dân vùng bị ảnh hưởng.

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đã chủ động tham mưu cho Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc huy động nguồn lực quốc tế, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đại sứ quán, tổ chức quốc tế trong triển khai hỗ trợ khẩn cấp cho các địa phương khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống của người dân.

Trưởng phòng hợp tác quốc tế, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Đoàn Thị Tuyết Nga cho biết, tính đến thời điểm này, thông qua sự điều phối của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, một số Đại sứ quán và tổ chức quốc tế đã viện trợ và cam kết viện trợ và hàng hóa và tiền mặt trị giá hơn 23,8 triệu USD cho 20 tỉnh chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, trong đó tiền mặt hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà trị giá 3.851.794 USD cho gần 4.200 hộ góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai, đúng theo tinh thần “Chiến dịch Quang Trung” mà Chính phủ phát động.

Theo Ủy viên Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp, sự hỗ trợ này là những nguồn lực quý báu và sự hỗ trợ cần thiết, kịp thời của cộng đồng quốc tế, góp phần giúp nhân dân các tỉnh, thành phố của Việt Nam nhanh chóng tái thiết sau thiên tai.

"Chúng tôi luôn trân trọng sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu này. Qua đó, chúng ta có thể thấy tinh thần đoàn kết và hợp tác quốc tế, cùng chung tay với Chính phủ và nhân dân Việt Nam vượt qua những khó khăn để sớm ổn định cuộc sống," Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh.

Việc huy động hơn 23,8 triệu USD viện trợ không chỉ góp phần giúp người dân vùng thiên tai sớm ổn định cuộc sống, mà còn khẳng định uy tín và trách nhiệm của Việt Nam trong hợp tác quốc tế về phòng, chống và giảm nhẹ rủi ro thiên tai.

Với sự nỗ lực của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, những người dân bị hư hỏng, mất nhà ở... đã được hỗ trợ nhà ở kiên cố, an toàn. Cuộc sống người dân vùng lũ đã dần trở lại bình thường, họ hạnh phúc với những căn nhà mới vững chắc và khang trang, ổn định sản xuất hướng tới cuộc sống no ấm.

Khi những cánh đào đang hé nở và khoe sắc dưới ánh nắng của tiết xuân cũng là thời điểm báo hiệu một năm mới đang cận kề. Năm 2026, năm bản lề của Đại hội lần thứ XIV của Đảng, với những nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân sẽ đem lại nhiều khởi sắc, nhiều thành công mới, góp phần phát triển nhanh, bền vững đất nước, nâng cao đời sống và hạnh phúc của nhân dân.../.

