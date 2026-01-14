Dấu ấn thành tựu kinh tế 40 năm đổi mới của Việt Nam

Đến nay, quy mô GDP của Việt Nam đã tăng hàng chục lần, đạt hơn 510 tỷ USD vào năm 2025, đưa Việt Nam trở thành nền kinh tế lớn thứ tư ASEAN, đứng thứ 32 thế giới.

Cách đây 40 năm, Việt Nam bước vào công cuộc Đổi mới trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, thu nhập bình quân đầu người chỉ ở mức vài trăm USD, sản xuất manh mún, thiếu hụt nguồn lực.

Từ dấu mốc lịch sử ấy, bằng đổi mới tư duy và quyết tâm phát triển, nền kinh tế Việt Nam đã từng bước vươn lên mạnh mẽ. Nếu như giai đoạn đầu đổi mới, tăng trưởng GDP bình quân chỉ đạt hơn 4% mỗi năm, thì các giai đoạn sau đó, kinh tế liên tục duy trì đà tăng cao.

Đến nay, quy mô GDP của Việt Nam đã tăng hàng chục lần, đạt hơn 510 tỷ USD vào năm 2025, đưa Việt Nam trở thành nền kinh tế lớn thứ tư ASEAN, đứng thứ 32 thế giới.

Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 5.000 USD, đưa Việt Nam bước vào nhóm nước có thu nhập trung bình cao./.