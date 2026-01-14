Nhìn lại nhiệm kỳ Đại hội XIII có thể khẳng định, đối ngoại Việt Nam đã đạt được những kết quả toàn diện, có chiều sâu và mang tính chiến lược lâu dài.

Nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động sâu sắc, nhanh chóng và phức tạp. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế của nước ta được triển khai chủ động, toàn diện, hiệu quả, trở thành một trong những điểm sáng nổi bật, góp phần quan trọng giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, nâng cao vị thế và uy tín quốc tế của đất nước.

Nhìn lại nhiệm kỳ Đại hội XIII có thể khẳng định, đối ngoại Việt Nam đã đạt được những kết quả toàn diện, có chiều sâu và mang tính chiến lược lâu dài.

Không chỉ góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, đối ngoại còn trực tiếp phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao vị thế và uy tín quốc tế của đất nước. Những thành tựu đó tạo nền tảng vững chắc để Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn và khát vọng lớn hơn.

Thành tựu đối ngoại Đại hội lần thứ XIII của Đảng nổi bật ở việc đã nâng tầm vị thế Việt Nam một cách toàn diện, sâu rộng với tư duy đối ngoại hiện đại trên cả ba trụ cột: Đảng, Nhà nước, nhân dân, trong đó điểm nhấn nằm ở nỗ lực thúc đẩy hội nhập quốc tế sâu rộng, nâng cao sức mạnh mềm và chủ động đóng góp vào các thể chế đa phương, tạo môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển, bảo đảm lợi ích quốc gia, dân tộc.../.

Dấu ấn nhiệm kỳ Đại hội XIII: Từ bản lĩnh vượt khó đến khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ về những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XIII.