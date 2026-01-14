Khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng

Công tác chuẩn bị tổ chức, vận hành Trung tâm được các cơ quan liên quan phối hợp triển khai khoa học, bài bản, kỹ lưỡng; cơ sở vật chất, kỹ thuật, điều kiện phục vụ của Trung tâm đầy đủ, hiện đại.

Chiều 14/1/2026, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ban Giám đốc Trung tâm Báo chí Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tổ chức Lễ Khai trương Trung tâm Báo chí.

Ngay sau khi có Kết luận số 01 ngày 3/4/2024 của Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng về việc phân công nhiệm vụ tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã chủ động, tích cực triển khai các công việc liên quan để thành lập Trung tâm Báo chí (Trung tâm).

