Tổng duyệt công tác phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Công tác phục vụ Đại hội XIV của Đảng cơ bản đã hoàn tất; các bước tiến hành được thực hiện chặt chẽ, chu đáo, được rút kinh nghiệm từ các kỳ Đại hội trước và qua các lần kiểm tra, sơ duyệt...

Sáng 14/1, tại Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Tiểu Ban phục vụ Đại hội XIV của Đảng đã kiểm tra, tổng duyệt công tác tổ chức phục vụ Đại hội.

Đoàn đã kiểm tra, tổng duyệt các nội dung: Đoàn đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt hoa tại tượng Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội; phương án di chuyển các đoàn đến nơi sẽ diễn ra Đại hội tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, Hà Nội).

Tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, đồng chí Trần Cẩm Tú và Đoàn đã kiểm tra các phương án an ninh, y tế; các hoạt động lễ tân, đưa đón đoàn đại biểu, các đoàn quốc tế; tổng thể công tác lễ tân, trang trí khánh tiết... trong Hội trường chính, khu vực sảnh vào, trưng bày triển lãm sách, báo chí; trưng bày ảnh "Dưới cờ Đảng, đất nước tiến vào kỷ nguyên mới"...

Tính đến sáng 14/1, công tác phục vụ Đại hội XIV của Đảng cơ bản đã hoàn tất. Các bước tiến hành được thực hiện chặt chẽ, chu đáo, được rút kinh nghiệm từ các kỳ Đại hội trước và qua các lần kiểm tra, sơ duyệt.../.

