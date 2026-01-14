Chính trị

Đại hội Đảng X: Thay đổi trong nhận thức và tư duy

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X diễn ra từ ngày 18-25/4/2006, khẳng định bước tiến quan trọng trong nhận thức sau 20 năm đổi mới, thể hiện đột phá trong thay đổi tư duy của Đảng. 

3.jpg
(TTXVN/Vietnam+)
#Đại hội Đảng X #Thay đổi #nhận thức #tư duy TP. Hà Nội
Theo dõi VietnamPlus

XÂY DỰNG ĐẢNG

ĐẠI HỘI ĐẢNG XIV

Tin liên quan

Đại hội Đảng II: Kháng chiến, kiến quốc

Đại hội Đảng II: Kháng chiến, kiến quốc

Đại hội diễn ra từ ngày 11-19/2/1951 tại Tuyên Quang, quyết nghị đưa Đảng ra hoạt động công khai với tên gọi là Đảng Lao động Việt Nam, lãnh đạo toàn dân vừa kháng chiến, vừa kiến quốc.

Tin cùng chuyên mục

Khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng

Khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng

Công tác chuẩn bị tổ chức, vận hành Trung tâm được các cơ quan liên quan phối hợp triển khai khoa học, bài bản, kỹ lưỡng; cơ sở vật chất, kỹ thuật, điều kiện phục vụ của Trung tâm đầy đủ, hiện đại.