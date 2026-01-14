Đại hội Đảng X: Thay đổi trong nhận thức và tư duy

Tin cùng chuyên mục
Thủ tướng chỉ đạo lập đoàn kiểm tra chống khai thác IUU
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cương quyết "tuyên chiến" với IUU, huy động tối đa thời gian, nguồn lực để chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định.
Kết luận của Thường trực Chính phủ về thúc đẩy đầu tư công
Trong giai đoạn 2021-2025, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã rất quyết liệt, chỉ đạo sát sao, thường xuyên, liên tục công tác giải ngân vốn đầu tư công nhằm góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế...
"Giảm phát thải ròng bằng '0' vào năm 2050 là sứ mệnh chính trị của quốc gia"
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chuyển mạnh từ cam kết sang hành động cụ thể, triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.
Việt Nam và Lào tiếp tục củng cố gắn kết chiến lược trong bối cảnh mới
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Mạnh Cường chào xã giao Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, trao đổi các biện pháp tăng cường gắn kết chiến lược giữa hai nước.
Đại hội XIV của Đảng: Công tác chuẩn bị đã hoàn thành với tinh thần đổi mới
Quá trình chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (Đại hội XIV của Đảng) đã được thực hiện dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là Tổng Bí thư Tô Lâm, công tác chuẩn bị đã hoàn thành với tinh thần đổi mới.
Khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng
Công tác chuẩn bị tổ chức, vận hành Trung tâm được các cơ quan liên quan phối hợp triển khai khoa học, bài bản, kỹ lưỡng; cơ sở vật chất, kỹ thuật, điều kiện phục vụ của Trung tâm đầy đủ, hiện đại.
Dấu ấn nhiệm kỳ Đại hội XIII: Từ bản lĩnh vượt khó đến khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới
Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ về những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XIII.
Bà Hà Thị Nga giữ chức Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Bà Hà Thị Nga được biểu quyết giữ chức Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X tại Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 6, khóa X.
Lào: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse thông tin về Đại hội Đảng XIV
Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Pakse đã thông tin tới các đại biểu về ý nghĩa, chủ trương, đường lối của Đại hội XIV của Đảng, công tác chuẩn bị Đại hội, các định hướng lớn và nhiệm vụ trọng tâm.
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đại sứ Vương quốc Campuchia
Chiều 14/1/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đại sứ Vương quốc Campuchia tại Việt Nam Chea Kimtha đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác.
Tiến tới Đại hội XIV của Đảng: Văn hóa - sức mạnh dẫn dắt tương lai dân tộc
Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam khẳng định một tư duy mang tính đột phá: văn hóa không chỉ là nền tảng, mà phải trở thành sức mạnh dẫn dắt tương lai dân tộc.
“Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quốc hội Việt Nam - 80 năm một chặng đường vẻ vang”
Ngày 14/1, tại Hà Nội, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã khai mạc trưng bày chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quốc hội Việt Nam - 80 năm một chặng đường vẻ vang.”
Dấu ấn thành tựu kinh tế 40 năm đổi mới của Việt Nam
Đến nay, quy mô GDP của Việt Nam đã tăng hàng chục lần, đạt hơn 510 tỷ USD vào năm 2025, đưa Việt Nam trở thành nền kinh tế lớn thứ tư ASEAN, đứng thứ 32 thế giới.
Đại hội XIV: Bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng vươn lên mạnh mẽ
Tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết và khát vọng vươn lên đã trở thành động lực xuyên suốt, giúp Tuyên Quang từng bước chuyển mình trong hành trình 40 năm Đổi mới của đất nước.
Đảng lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam
Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là cuộc chiến kéo dài và ác liệt trong lịch sử chống ngoại xâm của Việt Nam, Đảng đã lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam.
Định vị Thủ đô Hà Nội là trung tâm kiến tạo phát triển quốc gia
Mỗi vấn đề Hà Nội giải quyết thành công và hiệu quả sẽ có tác động rất lớn đến cách nghĩ, cách làm của các cơ quan lãnh đạo, quản lý trung ương và địa phương cả nước…
Lễ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính chào mừng Đại hội Đảng XIV
Chiều 14/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính "Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp thứ Sáu của Ban Chỉ đạo COP26
Việt Nam xác định chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số là ưu tiên hàng đầu, lựa chọn chiến lược, thời gian qua, Ban Chỉ đạo COP26 đã triển khai nhiều nhiệm vụ, đạt kết quả quan trọng.
Khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng
Tính đến thời điểm hiện nay, có 597 phóng viên phóng viên, kỹ thuật viên thuộc 113 cơ quan báo chí trong nước đăng ký tham dự đưa tin về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Họp Ban chỉ đạo triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam về biến đổi khí hậu
Thủ tướng chủ trì phiên họp lần thứ 6 của Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu.
Tạo sự đồng thuận trong thực thi chính sách, pháp luật về dân tộc, tôn giáo
Bộ Dân tộc và Tôn giáo cần chủ động đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chuyển từ "hỗ trợ" sang "đầu tư phát triển."
Tạo nền tảng cho định hướng phát triển dài hạn của Việt Nam
Theo cựu Đại sứ New Zealand, việc xem xét lại 40 năm Đổi mới và các cương lĩnh, nghị quyết tại Đại hội Đảng sắp tới sẽ tạo nền tảng cần thiết cho hoạch định sự phát triển dài hạn của Việt Nam
Đảng Cộng sản Mỹ bày tỏ tin tưởng vào chặng đường mới của Việt Nam
Đảng Cộng sản Mỹ bày tỏ tin tưởng Đại hội XIV sẽ tiếp tục tạo xung lực mới, mở ra kỷ nguyên phát triển vượt bậc, đưa Việt Nam tiến nhanh và bền vững, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì họp báo quốc tế về Đại hội Đảng XIV
Chiều 14/1/2026, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Ủy viên Bộ CT, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng chủ trì Họp báo quốc tế về Đại hội.
Không khí vui tươi, phấn khởi chờ đón sự kiện chính trị trọng đại của đất nước
Chào mừng Đại hội Đảng XIV, công tác trang trí được tổ chức theo 6 khu vực, như khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trung tâm Thành phố, các tuyến đường cửa ngõ Thủ đô, Trung tâm Hội nghị Quốc gia...
Khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng
Chiều 14/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội XIV, trưng bày sách, báo phục vụ Đại hội XIV.
Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, trọng tâm là cấp chiến lược và cấp cơ sở
Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, trọng tâm là cấp chiến lược và cấp cơ sở, nhất là người đứng đầu là một trong những điểm mới, quan trọng được nêu trong dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng.
Đại hội Đảng XIV: Đổi mới mô hình tăng trưởng là bước đi có ý nghĩa chiến lược
Giám đốc VINEU France cho rằng đổi mới mô hình tăng trưởng là bước đi có ý nghĩa chiến lược khi Việt Nam đã đi qua giai đoạn tăng trưởng dựa chủ yếu vào lao động giá rẻ và đầu tư theo chiều rộng.
Ông Võ Văn Phú giữ chức Chánh Thanh tra tỉnh Vĩnh Long
Vĩnh Long công bố quyết định bổ nhiệm ông Võ Văn Phú làm Chánh Thanh tra tỉnh, nhấn mạnh vai trò kiểm tra, phòng chống tham nhũng, phát huy năng lực ngành.
Đột phá hạ tầng: Động lực thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ cho Việt Nam
Năm 2025, tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt mức ấn tượng 8,02%, đưa tốc độ tăng trưởng bình quân cả giai đoạn 2021 – 2025 đạt mức cao hàng đầu khu vực, khoảng 6,3%, cao hơn nhiệm kỳ trước (6,2%)