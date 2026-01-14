Đại hội Đảng X: Thay đổi trong nhận thức và tư duy

Quá trình chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (Đại hội XIV của Đảng) đã được thực hiện dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là Tổng Bí thư Tô Lâm, công tác chuẩn bị đã hoàn thành với tinh thần đổi mới.