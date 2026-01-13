Đại hội Đảng II: Kháng chiến, kiến quốc

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt bỏ khâu trung gian không cần thiết; đưa dự án nhà ở xã hội, nhất là nhà ở XH cho thuê, vào “luồng xanh”, “luồng ưu tiên.”