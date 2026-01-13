Chính trị

Đại hội Đảng II: Kháng chiến, kiến quốc

Đại hội diễn ra từ ngày 11-19/2/1951 tại Tuyên Quang, quyết nghị đưa Đảng ra hoạt động công khai với tên gọi là Đảng Lao động Việt Nam, lãnh đạo toàn dân vừa kháng chiến, vừa kiến quốc.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng diễn ra từ ngày 11-19/2/1951 tại Tuyên Quang. Đại hội quyết nghị đưa Đảng ra hoạt động công khai với tên gọi là Đảng Lao động Việt Nam, lãnh đạo toàn dân vừa kháng chiến, vừa kiến quốc./.

