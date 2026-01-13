Tiến tới Đại hội XIV: Bắc Ninh củng cố niềm tin, tạo nền tảng cho giai đoạn mới

Sau 40 năm thực hiện đường lối Đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên nhiều lĩnh vực.

Từ những kết quả đó, niềm tin của nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng ngày càng được củng cố, tạo nền tảng vững chắc để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, mở ra giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Củng cố niềm tin vững chắc

Bí thư Đảng ủy xã Đại Sơn (tỉnh Bắc Ninh) Hoàng Văn Quân cho rằng, 40 năm đổi mới là chặng đường thể hiện rõ sự đúng đắn của những quyết sách chiến lược mà Đảng đã lựa chọn, được kiểm chứng bằng những kết quả cụ thể trong đời sống kinh tế-xã hội.

Từ một nền kinh tế thiếu đói, lạc hậu, Việt Nam đã trở thành nước đang phát triển có mức thu nhập trung bình; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt.

Báo cáo tổng kết 40 năm Đổi mới đã chỉ rõ nhiều kết quả quan trọng: tuổi thọ trung bình của người dân đạt 74,5 tuổi (năm 2024); chỉ số phát triển con người (HDI) đạt 0,766, thuộc nhóm cao so với các quốc gia có cùng trình độ phát triển; chỉ số hạnh phúc xếp thứ 46/143 quốc gia.

Những con số đó phản ánh sinh động chất lượng cuộc sống và thành quả phát triển toàn diện của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Về kinh tế-xã hội, tăng trưởng kinh tế được duy trì ổn định trong thời gian dài, thu nhập bình quân đầu người tăng gấp nhiều lần so với trước đổi mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh; an sinh xã hội được bảo đảm.

Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc được triển khai sâu rộng thông qua các phong trào quần chúng, nhất là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới.”

Nghề dệt thổ cẩm thủ công là một trong những nét văn hóa của người dân địa phương ở bản Bắc Hoa, Bắc Ninh. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Các chính sách xã hội, y tế, giáo dục được thực hiện đồng bộ, bảo đảm công bằng, hướng tới mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau. Quốc phòng, an ninh được củng cố vững chắc; môi trường hòa bình, ổn định được giữ vững; công tác đối ngoại được mở rộng, với việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với gần 100 quốc gia, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Từ nền tảng thành tựu chung của đất nước, đồng chí Hoàng Văn Quân cho rằng, công cuộc đổi mới đã được cụ thể hóa rõ nét tại xã Đại Sơn. Là xã miền núi của tỉnh Bắc Ninh với hơn 73% đồng bào dân tộc thiểu số, Đảng bộ xã bám sát chủ trương của Đảng, xác định nông-lâm nghiệp là trụ đỡ của nền kinh tế, kết hợp với phát triển dịch vụ-thương mại và ứng dụng khoa học-công nghệ.

Đến nay, nông nghiệp hàng hóa từng bước hình thành, trong đó diện tích vải thiều đạt 639 ha, sản lượng hằng năm trên 10 nghìn tấn, mang lại nguồn thu hàng trăm tỷ đồng mỗi vụ; vùng trồng táo tập trung khoảng 190 ha, sản phẩm Táo Đại Sơn đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao.

Lâm nghiệp phát triển theo hướng bền vững với trên 4.038 ha rừng sản xuất, tỷ lệ che phủ gần 60%. Các phong trào văn hóa, thể thao cộng đồng được phát động sâu rộng; hệ thống trường học, trung tâm văn hóa từ thôn bản được củng cố; các lễ hội truyền thống được tổ chức bảo đảm an toàn, tôn vinh văn hóa địa phương. Nhờ đó, đời sống người dân không ngừng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo theo chuẩn đa chiều giai đoạn 2021-2025 giảm xuống dưới 13%.

Vùng cây ăn quả Phường Chũ, Phượng Sơn, xã Lục Ngạn, Lục Sơn (Bắc Ninh). (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Hướng về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Đảng ủy xã Đại Sơn đặt trọn niềm tin và kỳ vọng lớn lao vào một kỳ Đại hội thành công, mở ra giai đoạn phát triển mới của đất nước sau 40 năm thực hiện đường lối đổi mới.

Đồng chí Hoàng Văn Quân kỳ vọng Đại hội XIV tiếp tục khẳng định vững chắc con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đồng thời có những bổ sung, phát triển sáng tạo về lý luận và thực tiễn phù hợp với điều kiện phát triển mới của đất nước, nhất là đối với các vùng còn nhiều khó khăn như miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Từ thực tiễn địa phương, Bí thư Đảng ủy xã Đại Sơn mong muốn Đại hội XIV sẽ đề ra các giải pháp đột phá cho phát triển kinh tế miền núi, lấy nông nghiệp sinh thái, kinh tế rừng, bảo vệ môi trường và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc làm trụ cột; đồng thời tiếp tục quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ phát triển sản xuất gắn với thị trường, tạo sinh kế ổn định và nâng cao thu nhập cho người dân.

Bên cạnh đó, đồng chí Hoàng Văn Quân kỳ vọng Đại hội XIV sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù cho cấp cơ sở, tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với bảo đảm nguồn lực; chú trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị từ cơ sở, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ là người địa phương, người dân tộc thiểu số; xây dựng đội ngũ cán bộ cấp xã đủ năng lực, uy tín, tâm huyết, gần dân, sát dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tạo nền tảng cho phát triển bền vững

Đánh giá về chặng đường 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới của đất nước, đồng chí Đặng Huy Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phượng Sơn (tỉnh Bắc Ninh) khẳng định đây là quá trình mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc, thể hiện rõ bản lĩnh, trí tuệ và vai trò lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc đưa đất nước vượt qua khó khăn, từng bước phát triển toàn diện trên các lĩnh vực. Theo đồng chí, những thành tựu của công cuộc đổi mới đã tạo nền tảng vững chắc để đất nước tiếp tục phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Từ góc nhìn thực tiễn ở cơ sở, đồng chí Đặng Huy Hà khẳng định, với cán bộ cơ sở, thước đo rõ nhất của 40 năm đổi mới không chỉ nằm ở các chỉ tiêu tăng trưởng mà trước hết thể hiện ở sự hài lòng, tin tưởng và cuộc sống ngày càng tốt hơn của nhân dân.

Dự án điện gió, điện năng lượng mặt trời tại xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Tại phường Phượng Sơn, từ một địa bàn còn nhiều khó khăn, kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ, đến nay hệ thống giao thông, hạ tầng đô thị và dân sinh từng bước được đầu tư, nâng cấp; 100% tuyến đường cấp phường và 98% đường tổ dân phố được cứng hóa, tạo thuận lợi rõ nét cho đi lại, sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

Cùng với đó, việc xây dựng chính quyền thân thiện, gần dân, trọng dân và vì dân được triển khai gắn với thực hành dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò 49 Tổ dân vận cộng đồng với 332 nhóm hoạt động thường xuyên. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm, đời sống người dân ổn định hơn, với tỷ lệ hộ nghèo còn 0,8% và tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 99,66%.

Đặc biệt sau sáp nhập, trước những thuận lợi và thách thức đan xen, Đảng ủy phường Phượng Sơn đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch phù hợp, tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được xác định là nhiệm vụ then chốt, triển khai nghiêm túc, đồng bộ, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kỷ cương, kỷ luật trong Đảng được tăng cường; vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, ngày càng được phát huy.

Cùng với đó, công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số ở cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong giải quyết thủ tục hành chính.

Các lĩnh vực văn hóa-xã hội, giáo dục, y tế tiếp tục được quan tâm; công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn được triển khai kịp thời, đúng quy định; quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Theo đồng chí Đặng Huy Hà, chính những kết quả cụ thể đó đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của chính quyền địa phương.

Từ những thành tựu của 40 năm đổi mới và kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng chí Đặng Huy Hà bày tỏ niềm tin và kỳ vọng lớn lao đối với Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đồng chí kỳ vọng Đại hội XIV sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới với những quyết sách đột phá trong xây dựng nền hành chính vì nhân dân phục vụ, lấy nhân dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo.

Đồng chí tin tưởng các định hướng của Đại hội sẽ tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân, phát huy vai trò tham gia, giám sát của nhân dân trong quản lý xã hội, đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở gần dân, trọng dân, hiểu dân, vì dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đối với cấp cơ sở, đồng chí bày tỏ tin tưởng các chủ trương lớn của Đại hội XIV sẽ tạo thêm động lực, không gian và niềm tin để chính quyền địa phương chủ động, sáng tạo, giải quyết hiệu quả những vấn đề thiết thân của nhân dân, góp phần xây dựng chính quyền thân thiện, liêm chính, hành động và phục vụ./.

