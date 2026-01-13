Đại hội Đảng VII: Đưa đất nước đi theo con đường đổi mới

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đưa đất nước đi theo con đường đổi mới, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đại hội diễn ra từ ngày 24-27/6/1991 tại Hà Nội./.
Tin cùng chuyên mục
Chủ tịch Quốc hội tiếp các Đại sứ Philippines và Campuchia đến chào từ biệt
Chiều 13/1/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ Philippines Meynardo Los Banos Montealegre và Đại sứ Campuchia Chea Kimtha đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác ở Việt Nam.
Đảng lãnh đạo toàn dân kháng chiến, kiến quốc, giai đoạn 1946-1960
Giai đoạn 1946-1960, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân ta giành thắng lợi vẻ vang trong cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược; tiếp tục xây dựng miền Bắc XHCN, chuẩn bị kháng chiến chống Mỹ.
Đại hội Đảng XIV là dấu mốc lịch sử tổng kết 40 năm đổi mới
Theo Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ai Cập, ý nghĩa then chốt của Đại hội Đảng XIV nằm ở việc xác định tầm nhìn chiến lược đến năm 2030 và 2045, tập trung thúc đẩy kinh tế số, khoa học công nghệ.
Thủ tướng: Đảm bảo quyền tiếp cận bình đẳng về nhà ở của nhân dân
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, sự thấu hiểu, sẻ chia để người dân ai cũng có khả năng được tiếp cận nhà ở, được “an cư lạc nghiệp.”
Đại hội Đảng VI: Quyết tâm đổi mới
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng diễn ra từ ngày 15-18/12/1986 tại Hà Nội, Đại hội đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước, đưa đất nước vượt qua khó khăn, tiến lên phía trước.
Đại hội Đảng V: Bước chuyển quan trọng trong tư duy
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng diễn ra từ ngày 27-31/3/1982 tại Hà Nội đã đề ra phương hướng, mục tiêu kinh tế-xã hội giai đoạn 1981-1985 và thông qua Điều lệ (sửa đổi) của Đảng.
Kiểm tra công tác chuẩn bị đưa, đón đại biểu dự Đại hội Đảng lần thứ XIV
Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xác định công tác đưa, đón đại biểu dự Đại hội là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành thắng lợi. Đây cũng là trọng trách, vinh dự lớn của Quân đội, của ngành Hậu cần-Kỹ thuật nói chung và ngành Xe máy- Vận tải quân sự nói riêng.
Miền Bắc sắp đón không khí lạnh rất mạnh vào tuần sau
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào khoảng từ ngày 21 đến ngày 22/1, miền Bắc có thể đón thêm một đợt không khí lạnh có cường độ rất mạnh khiến trời chuyển rét đậm diện rộng.
Đại hội Đảng lần thứ nhất: Chống đế quốc, chống chiến tranh
Đại hội đề ra 3 nhiệm vụ quan trọng là củng cố và phát triển Đảng, đẩy mạnh công cuộc vận động quần chúng và mở rộng tuyên truyền chống đế quốc, chống chiến tranh.
FIFA World Cup ca ngợi U23 Việt Nam, Trung Kiên-Đình Bắc 'vươn tầm thế giới' khi hạ U23 Saudi Arabia
Ngày 9/1, trang chủ của FIFA và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã ca ngợi chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Saudi Arabia, qua đó giành vé vào tứ kết U23 châu Á 2026 một cách thuyết phục.
Thủ phủ quất cảnh Hà Nội rộn ràng bước vào vụ Tết Nguyên đán 2026
Thời điểm cuối năm, người dân làng Tứ Liên (Tây Hồ, Hà Nội) tất bật chuẩn bị đưa quất cảnh cung ứng ra ngoài thị trường phục vụ nhu cầu người dân chơi Tết Nguyên đán 2026.
"Lý luận về đường lối đổi mới" - Sự trưởng thành về tư duy lý luận của Đảng
Việc dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIV của Đảng xác định “Lý luận về đường lối đổi mới” là một bộ phận cấu thành nền tảng tư tưởng của Đảng là bước phát triển có ý nghĩa lịch sử.
Đảm bảo tuyệt đối an toàn cho công tác y tế cho Đại hội Đảng lần thứ XIV
Bộ Y tế cùng ngành Y tế Thủ đô Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh và cấp cứu y tế, với tinh thần trách nhiệm cao nhất.
Mỹ tuyên bố coi việc kiểm soát Greenland là lợi ích an ninh chiến lược
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington coi việc kiểm soát Greenland là cần thiết vì lý do an ninh quốc gia, không loại trừ các biện pháp mạnh.
Khoảnh khắc U23 Jordan nhảy múa, ăn mừng với U23 Việt Nam
U23 Jordan tỏ ra phấn khích, chủ động tìm đến khách sạn của U23 Việt Nam để ăn mừng sau khi lượt cuối bảng A vòng chung kết U23 châu Á 2026 khép lại.
Thường trực Ban Bí thư chủ trì sơ duyệt công tác tổ chức phục vụ Đại hội XIV
Sáng 13/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng, chủ trì sơ duyệt công tác tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng.
Chủ tịch Quốc hội dự Hội nghị lấy ý kiến về giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội
Sáng 13/1, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.
U23 Việt Nam "độc cô cầu bại" tại U23 châu Á, báo chí Đông Nam Á không tin nổi
Ở lượt trận cuối vòng bảng vòng chung kết U23 châu Á, U23 Việt Nam đã tạo nên "địa chấn" khi đánh bại chủ nhà Saudi Arabia với tỷ số 1-0 nhờ pha ghi bàn đẹp "không tì vết" của Đình Bắc.
Phiên họp Ban Chỉ đạo TW về chính sách nhà ở và bất động sản
Sáng 13/1/2026, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản chủ trì phiên họp thứ Năm của Ban Chỉ đạo.
Đại hội VIII của Đảng: Tiền đề cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra từ ngày 28/6 đến ngày 1/7/1996, tại Hội trường Ba Đình, Hà Nội.
Kinh tế tư nhân đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế
Báo cáo của Chính phủ nhấn mạnh vai trò quan trọng của kinh tế tư nhân trong phát triển kinh tế Việt Nam, với nhiều doanh nghiệp mới gia nhập thị trường.
"Viên mãn đại thành"- Bộ sưu tập tượng linh vật ngựa hút khách dịp Tết 2026
Bộ sưu tập tượng ngựa "Thiên Mã" độc đáo do nghệ nhân Bùi Văn Tự chế tác nhằm chào đón Tết Bính Ngọ 2026 thu hút sự quan tâm lớn từ thị trường nhờ thông điệp về sự thịnh vượng và sức mạnh vươn lên.
Đền Preah Vihear bị hủy hoại trong xung đột với Thái Lan, Campuchia gửi báo cáo khẩn cho UNESCO
Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia công bố báo cáo đánh giá thiệt hại tại quần thể di tích đền Preah Vihear, di sản thế giới được UNESCO công nhận, sau 2 đợt xung đột biên giới trong năm 2025.
Trung Quốc tái khẳng định ủng hộ Cuba, kêu gọi Mỹ điều chỉnh chính sách
Trung Quốc yêu cầu Mỹ chấm dứt phong tỏa, trừng phạt và các hành động đe dọa Cuba, đồng thời khẳng định ủng hộ các quốc gia Mỹ Latinh bảo vệ chủ quyền và quyền tự chủ trong lựa chọn đối tác.
Lò Thị Phung xuất sắc giành Huy chương Vàng MMA châu Á 2026
Ngày 11/1/2026, tại Giải vô địch võ tổng hợp MMA châu Á, võ sỹ Lò Thị Phung của Việt Nam đã hạ võ sỹ người Iran chỉ trong gần 52 giây, xuất sắc giành Huy chương Vàng ở hạng cân 49kg nữ.
Sẵn sàng bảo đảm công tác an ninh tại Đại hội XIV của Đảng
Công an Phú Thọ tổ chức huấn luyện lực lượng đặc nhiệm, chuẩn bị cho công tác bảo vệ an ninh trong Đại hội XIV của Đảng.
Cơ cấu tổ chức mới của Bộ Tư pháp
Nghị định số 09/2026/NĐ-CP của Chính phủ thay thế Nghị định số 39/2025/NĐ-CP ngày 26/2/2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp.
Khai mạc Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo quốc gia về dữ liệu
Phiên họp diễn ra chiều 12/1, do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì, được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ và trực tuyến tới 34 địa phương, với sự tham gia của lãnh đạo các bộ, ngành TW.
Nguyên nhân vụ ô tô đâm liên hoàn 5 xe máy trên đường Võ Văn Ngân
Ngày 12/1, lực lượng chức năng thành phố Thủ Đức (Thành phố Hồ Chí Minh) xác định nguyên nhân ban đầu vụ ô tô đâm liên hoàn 5 xe máy tại giao lộ đường Võ Văn Ngân - đường số 6 là do tài xế đạp nhầm chân ga khi dừng đèn đỏ.
Patê Cột Đèn truyền thống không liên quan sản phẩm đồ hộp Hạ Long
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hải Phòng vừa có văn bản nhằm làm rõ thông tin liên quan đến thương hiệu Patê Cột Đèn Hải Phòng, sau vụ việc liên quan đến Công ty CP đồ hộp Hạ Long.