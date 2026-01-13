Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington coi việc kiểm soát Greenland là cần thiết vì lý do an ninh quốc gia, không loại trừ các biện pháp mạnh.

Trong bản tin hôm nay có những nội dung thông tin đáng chú ý sau: Mỹ tuyên bố coi việc kiểm soát Greenland là lợi ích an ninh chiến lược; Thị trường tài chính biến động mạnh trước tin Chủ tịch FED bị điều tra hình sự; Hàn Quốc điều tra nghi vấn UAV xâm nhập không phận Triều Tiên.

