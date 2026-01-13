Kiểm tra công tác chuẩn bị đưa, đón đại biểu dự Đại hội Đảng lần thứ XIV

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xác định công tác đưa, đón đại biểu dự Đại hội là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành thắng lợi. Đây cũng là trọng trách, vinh dự lớn của Quân đội, của ngành Hậu cần-Kỹ thuật nói chung và ngành Xe máy- Vận tải quân sự nói riêng.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Cục Xe máy - Vận tải, nhất là tinh thần quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng phục vụ đưa, đón đại biểu, trong những ngày qua đã tập trung toàn tâm, toàn lực củng cố kỹ thuật phương tiện, tổ chức tập huấn, huấn luyện, làm tốt công tác chuẩn bị cho thực hiện nhiệm vụ.

Để làm tốt công tác chuẩn bị và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đưa, đón các đoàn đại biểu dự Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tiểu ban Tổ chức bảo đảm phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng, các cơ quan liên quan, chủ động nắm chắc tình hình để tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và chỉ đạo đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức đưa đón đại biểu bảo đảm kịp thời, an ninh, an toàn về mọi mặt./.