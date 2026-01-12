Xã hội
Nguyên nhân vụ ô tô đâm liên hoàn 5 xe máy trên đường Võ Văn Ngân

Ngày 12/1, lực lượng chức năng thành phố Thủ Đức (Thành phố Hồ Chí Minh) xác định nguyên nhân ban đầu vụ ô tô đâm liên hoàn 5 xe máy tại giao lộ đường Võ Văn Ngân - đường số 6 là do tài xế đạp nhầm chân ga khi dừng đèn đỏ.

Bản tin 60s ngày 12/1/2026 gồm những nội dung sau:

Nguyên nhân vụ ô tô đâm liên hoàn 5 xe máy trên đường Võ Văn Ngân.

Patê Cột Đèn truyền thống không liên quan sản phẩm đồ hộp Hạ Long.

Người dân ở Hưng Yên câu được cá 26kg, khách chi tiền triệu mua tại chỗ.

Chưa kịp đón khách, cây cầu “nhái” Cầu Vàng Đà Nẵng đã gây tranh cãi.

TP Hồ Chí Minh rộn ràng không khí Xuân dù cách Tết hơn một tháng.

Venezuela kêu gọi “giải cứu” ông Maduro sau khi bị Mỹ bắt giữ.

Iran tuyên bố quốc tang 3 ngày, căng thẳng leo thang với Mỹ.

Nga tuyên bố sử dụng tên lửa S-300 bắn hạ tiêm kích F-16 của Ukraine./.

