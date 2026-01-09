Hãng bay bán đúng giá vé, lãm rõ nguyên nhân chậm, hủy chuyến dịp Tết

Cục Hàng không Việt Nam vừa ban hành chỉ thị về việc đảm bảo an toàn và chất lượng dịch vụ vận tải hàng không phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và dịp cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ, mùa lễ hội Xuân 2026.

Theo đó, những tháng đầu năm 2026 là thời điểm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, cùng với đó, nhu cầu di chuyển của người dân và khách quốc tế sẽ tăng mạnh trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và mùa lễ hội Xuân 2026.

Để hoạt động vận chuyển hàng không thông suốt, an toàn, văn minh và hiệu quả, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo hoạt động vận tải, chất lượng dịch vụ hàng không.

Các đơn vị chủ động xây dựng, tổ chức thực hiện và giám sát chặt chẽ kế hoạch phục vụ giai đoạn cao điểm; tăng cường nhân lực, đặc biệt là đội ngũ nhân lực có kinh nghiệm, chuyên môn phù hợp; chủ động rà soát, kiểm tra tình trạng kỹ thuật của toàn bộ hệ thống cơ sở vật chất, kịp thời sửa chữa, khắc phục và bổ sung trang thiết bị cần thiết, không để gián đoạn, ảnh hưởng đến dây chuyền vận tải, chất lượng dịch vụ hàng không trong mùa cao điểm; phục vụ chu đáo, chuyên nghiệp các đoàn Đại biểu tham dự Đại hội qua đường hàng không.

Các hãng hàng không Việt Nam chủ động và đảm bảo năng lực dự báo thị trường; xây dựng phương án tổ chức vận tải hành khách, tối ưu hiệu quả khai thác đội tàu bay, công tác xây dựng lịch bay; điều hành lịch bay tuân thủ nghiêm slot (giờ cất, hạ cánh) được xác nhận.

Hãng bay theo dõi tình hình đặt chỗ, bán vé để kịp thời điều chỉnh kế hoạch khai thác, bổ sung, tăng chuyến trên các đường bay có nhu cầu lớn; đảm bảo công tác bảo dưỡng, sửa chữa kỹ thuật tàu bay; chủ động nguồn cung ứng vật tư, khí tài, trang thiết bị sẵn sàng đáp ứng hoạt động khai thác; hạn chế tối đa tình trạng chuyến bay chậm, hủy vì lý do kỹ thuật.

Hãng hàng không thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về giá vận chuyển hàng không nội địa; tổ chức bán vé đúng khung giá, chính sách giá đã ban hành, đảm bảo công khai, minh bạch; đẩy mạnh tuyên truyền tới hành khách việc mua vé máy bay tại các đại lý ủy quyền, các kênh phân phối chính thức; tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động bán vé của các đại lý, bảo đảm giá bán đúng quy định; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng xử lý hành vi thu tiền ngoài quy định khi có phản ánh.

Hãng bay tăng cường hướng dẫn trực tiếp hành khách sử dụng các hình thức làm thủ tục trực tuyến và định danh điện tử (VNeID) nhằm giảm tải áp lực tại khu vực nhà ga hành khách; cung cấp thông tin đầy đủ về nguyên nhân, tình trạng chuyến bay trong trường hợp chuyến bay bị chậm, hủy tới hành khách...

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và các Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn, Phú Quốc xây dựng phương án phục vụ, tăng cường nhân lực, đảm bảo cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, phương tiện nhằm đảm bảo an toàn hàng không, an ninh trật tự tại cảng hàng không, đặc biệt đảm bảo mọi điều kiện phục vụ các chuyến bay đêm.

Các cảng hàng không chủ trì điều phối, phối hợp chặt chẽ với các cơ sở điều hành không lưu và các hãng hàng không, các đơn vị phục vụ mặt đất, các đơn vị cung cấp dịch vụ hàng không để tối ưu hóa hoạt động khai thác nhà ga, sân đậu và đường hạ cất cánh, đảm bảo chất lượng phục vụ hành khách, không để xảy ra ùn tắc tại cảng hàng không; yêu cầu các đơn vị nhượng quyền (đặc biệt là taxi) hoạt động 24/24h theo lịch bay để đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân; cam kết không tăng giá dịch vụ trái quy định trong dịp cao điểm; phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai phương án phân luồng, chống ùn tắc tại cửa ngõ sân bay.

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam điều hành quản lý bay khoa học, linh hoạt, kịp thời, phù hợp với năng lực vùng trời, năng lực hạ tầng cảng hàng không và tình hình khai thác thực tế; tối ưu hóa việc sử dụng vùng trời và năng lực điều hành, giảm thiểu chậm, tắc nghẽn không lưu, bảo đảm tính thông suốt, liên tục và ổn định của hoạt động bay.../.

Giá vé máy bay nội địa có thể hạ xuống mức thấp hơn được hay không? Ngoài việc ban hành mức tối đa, giá vé máy bay của các hãng hàng không được bán ra với nhiều dải giá từ thấp đến cao tùy tình hình thị trường, thời điểm xuất vé.