Lâm Đồng cấm đèo Prenn Đà Lạt trong 6 ngày để hoàn thành sửa chữa sạt lở

Chiều tối 7/1, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đã ra Thông báo số 09/TB-SXD về việc cấm lưu thông tuyến đèo Prenn đoạn từ chân đèo đến trước Khu du lịch thác Datanla thuộc phường Xuân Hương-Đà Lạt.

Đây là đoạn dường cửa ngõ vào đô thị Đà Lạt, bị sạt lở nặng nề vào sáng 17/11/2025 trong trận mưa lịch sử kéo dài trên khắp khu vực Miền Trung-Tây Nguyên, sau đó thông xe tạm thời vào ngày 25/11.

Việc cấm lưu thông trên dựa trên đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 về việc chấp thuận phương án tổ chức thi công nhằm khắc phục sự cố sạt trượt tại Km224+650 đường đèo Prenn do ảnh hưởng bởi thiên tai. Đây cũng là nội dung thống nhất phương án tổ chức giao thông đèo Prenn ngày 7/1/2026 giữa Sở Xây dưng, Ủy ban Nhân dân phường Xuân Hương-Đà Lạt, Phòng Cảnh sát Giao thông-Công an tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 01 và các đơn vị liên quan.

Để đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện trong quá trình tổ chức thi công sửa chữa, khắc phục sạt lở tuyến đường đèo Prenn, Sở Xây dựng thông báo cấm người và phương tiện lưu thông tuyến đường đèo Prenn đoạn từ chân đèo Prenn đến trước Khu du lịch thác Đatanla từ 5 giờ ngày 9/1 đến 5 giờ ngày 15/1/2026.

Trong thời gian cấm lưu thông nêu trên, người và phương tiện lên thành phố Đà Lạt (cũ) và ngược lại chủ động lựa chọn phương án lưu thông qua tuyến đường đèo Mimosa-Quốc lộ 20 hoặc tuyến đèo Sacom Tuyền Lâm (hiện nay đang lưu thông thuận lợi).

Sở Xây dựng giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 và Công ty CP Xây dựng Đèo Cả có trách nhiệm bố trí người cảnh giới và hướng dẫn phân luồng giao thông; lắp đặt rào chắn, hệ thống biển báo hiệu đường bộ, bảng chỉ dẫn giao thông theo đúng phương án tổ chức thi công và phân luồng trên tuyến.

Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh và Ủy ban Nhân dân phường Xuân Hương Đà Lạt cũng được đề nghị hỗ trợ bố trí lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm soát, đảm bảo giao thông được thông suốt, an toàn trong thời gian thi công sửa chữa đèo Prenn trong thời gian nêu trên.

Trước đó ngày 17/11, phóng viên TTXVN đã thông tin tuyến đèo Prenn (cửa ngõ từ phía Nam lên Đà Lạt, Lâm Đồng) bị sạt lở nghiêm trọng tại vị trí trí K224 + 854 (gần cầu Đatanla) do mưa kéo dài trong hai ngày qua. Vị trí sạt lở gần cầu Đatanla (thuộc đoạn giữa đèo Prenn). Điểm sạt lở thuộc taluy âm, kéo dài theo mặt đường khoảng 20m, có đoạn ăn sâu vào gần hết một nửa mặt đường bên taluy âm.

Tại khu vực này cũng xuất hiện hàng loạt vết nứt lớn kéo dài trên mặt đường, có nguy cơ sạt ở tiếp trong những ngày tới. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã phải ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với đường bộ tuyến đường đèo Prenn.

Sau khi xảy ra sự cố xảy ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cùng Công ty CP Xây dựng Đèo Cả-Công ty CP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (đơn vị trước đây thi công Dự án nâng cấp, mở rộng đèo Prenn Đà Lạt) tổ chức các phương án xử lý tạm thời. Doanh nghiệp thi công đã triển khai các hạng mục cấp bách gồm lắp dựng hàng rào bằng tôn, dựng biển cảnh báo an toàn giao thông; ép cọc ván thép chặn các điểm sạt lở, lún nứt mặt đường; tạo mặt bằng cho người và các phương tiện có thể lưu thông tạm qua 2/4 làn đường.

Đến chiều 25/11, tỉnh Lâm Đồng đã cho phép thông xe tạm thời qua đèo Prenn, tuyến đường chính từ các tỉnh phía Nam vào đô thị Đà Lạt, trung tâm tỉnh lỵ Lâm Đồng.

Để khắc phục hoàn toàn sự cố này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung các biện pháp xử lý tình trạng sụt lún trên đèo Prenn. Theo đó, tỉnh giao Sở Xây dựng tổ chức 2 bước đối với con đèo này. Bước 1 sẽ thông xe tạm thời trước 13 giờ ngày 25/11; bước 2 thông xe hoàn toàn trước tết Nguyên đán (khoảng ngày 10/2/2026), sau khi sửa chữa hoàn chỉnh các vị trí bị sạt lở, nứt mặt đường. Sau khi hoàn thành công tác sửa chữa, tuyến đường này sẽ giao cho Sở Xây dựng trực tiếp quản lý.../.

